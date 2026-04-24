Има дрехи, а има и визии, които просто не могат да останат незабелязани. На премиерата на филма на Netflix „Apex“, Чарлийз Терон определено влезе във втората категория! Облечена в елегантно скроена визия от мъжката колекция на Dior есен 2026, тя с лекота открадна шоуто... дори без риза.

На 22 април, 50-годишната актриса присъства на премиерата на предстоящия си екшън трилър в Парижкия театър, носейки костюм, за който феновете не спират да говорят.

Актрисата буквално остави зрителите във възторг с избора си на аутфит - разкопчано черно сако от модната къща, без риза или сутиен отдолу. Тя го съчета със съответстващ панталон и контрастираща бяла плисирана яка с дълги връзки, спускащи се под талията ѝ. Освен стандартната мъжка кройка и силует на официалния костюм, липсата на риза и сутиен беше първото нещо, което грабна феновете, но без да изглежда натрапчиво или прекалено. Без излишни бижута, а само с класическо червено червило, отново от Dior.

През 2024 г. актрисата стана първият посланик на бранда за висококласни бижута и грижа за кожата.

„Вълнуващо е да започнем тази глава в дългогодишно партньорство с Dior. През последните 20 години беше чест да си сътруднича творчески с модната къща като лице на J'adore“, каза Терон в изявление по това време.

Във филма Терон играе Саша, скърбяща жена, търсеща утеха в австралийската пустош, но бива хваната в капан в смъртоносна игра със сериен убиец (Тарон Еджъртън).

Докато е на червения килим на премиерата на Apex, Терон споделя пред People, че е била вдъхновена от „упоритостта“ и „хъсът“ на героинята си.

„Тя е издръжлива“, казва тя за Саша. „Мисля, че е свадлива, а аз харесвам такива хора.“