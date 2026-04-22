Актрисата Чарлийз Терон успя да трогне хиляди фенове по света - проговори откровено за една от най-тежките случки в живота си. Става дума за нощта през 1991 г., когато майка ѝ застрелва баща ѝ при самозащита. По това време тя е едва на 15 години и живее със семейството си в Южна Африка, но тази случка остава нейна огромна лична травма за цял живот.

В интервю за "The New York Times Magazine" Терон разказва, че баща ѝ, който имал проблеми с алкохола, се прибрал агресивен, видимо неадекватен и с оръжие, след като по-рано през деня се разгневил заради дребен семеен конфликт и изпаднал в тежка емоционална криза. Ситуацията бързо ескалирала и той започнал да заплашва нея и майка ѝ.

Живот на косъм

Двете се скрили в спалнята и се опитвали да задържат вратата, докато той стрелял през нея. По думите на актрисата, било ясно, че намеренията му са смъртоносни. В критичния момент майка ѝ взела оръжие от сейф и го застреляла, за да ги защити. По-късно случаят е признат за самозащита и срещу нея не са повдигнати обвинения. Терон си спомня, че като дете е вярвала, че семейството ѝ е единственото, преживяло подобна трагедия. С времето обаче осъзнала, че много хора са засегнати от домашно насилие. Днес тя говори открито за случилото се, за да помогне на други да не се чувстват сами.

Въпреки травматичния спомен, актрисата подчертава, че не живее в страх или постоянна болка от миналото. Тя казва, че не е „преследвана“ от случилото се и е намерила начин да продължи напред. Терон използва личната си история, за да помогне на много други жени в риск по света, които се страхуват и не могат да направят първата крачка към собствената си свобода. Да си тръгнат в името на живота си и този на своите деца и близки. Тя силно вярва, че хората все повече трябва да говорят за подобен тип преживявания без да се срамуват, защото по този начин жертвите на насилие могат много по-лесно да се свържат помежду си и да се почувсстват видяни, разбрани и не толкова сами.