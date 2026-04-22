Амбър Хърд - скандалната блондинка, която е мечта за хиляди мъже, а тези които са били близо до нея, са се опарили жестоко. Красива, но опасна - талантливата актриса има бурен личен живот, но в киното е изключително дисциплинирана. Днес, тя навършва 40 години, а ето какво ние знаем за Хърд.

Актрисата има зад гърба си десетки роли в киното, но сякаш най-съществената глава от живота й тепърва предстои. През последните години тя съзнателно се отдръпна леко от актьорството, след дългия и шумен съдебен скандал с Джони Деп и избра по-спокоен ритъм на живот, посветен на майчинството в Испания. Въпреки това, където и да се появи, неизменно привлича внимание - красива, магнетична и леко загадачна, тя успява да прикове всички погледи.

Ето кои са най-вълнуващите и интересни факти, които знаем за Амбър Хърд:

Родното място на актрисата е Остин, Тексас.

Английска, ирландска, шотландска, немска и уелска кръв тече във вените ѝ.

Има 2 сестри

Бисексуална е - говори открито за сексуалната си ориентация.

Friday Night Lights е името на сериала, в който дебютира през 2004 г.

"Земя на зомбита", "Професия: Стрийптизьор 2", "Момичето от Дания", "Аквамен" са някои от най-известните филми с нейно участие.

Обожава плуването, гмуркането и катеренето.

Според списание Maxim, тя няколко пъти е била класирана за една от най-секси жените в света.

Има сертификат за спасител.

Говори испански език.

Илон Мъск е един от известните и влиятелни мъже, с които актрисата е имала връзка.

Джони Деп и бурната им любов - те са женени от 2015 г. до 2017 г.

Снимка: Getty Images

След развода с Джони Деп, Хърд се премести да живее в Мадрид с дъщеря си.

Има общо 3 деца, като близнаците Агнес и Оушън са от сурогатна майка.

Снимка: Getty/Instagram

Припомняме, че Джони Деп и Амбър Хърд започнаха да се срещат през 2011 г., а четири години по-късно се ожениха. През 2016 г. актьорите обявиха раздялата си, а Амбър публично разказа за опита на домашно насилие в брака си.

Снимка: Getty/Instagram

Думите ѝ костваха репутацията и кариерата на Деп и филмовите студии спяха да работят с него. Няколко години по-късно Джони съди Хърд за клевета и поиска обезщетение от 50 милиона долара, а тя заведе насрещно дело за 100 млн. долара. Процесът продължи шест седмици, като беше наблюдаван от целия свят - и повечето зрители подкрепиха Деп. Актьорът спечели делото, а Амбър се оплака от тормоз.