Супермоделът Джиджи Хадид отбеляза своя 31-ви рожден ден с особено запомнящ се подарък от своя партньор Брадли Купър. Актьорът я изненадал с изключително голям и впечатляващ букет от цветя с доставка до адрес - любими и неочаквани, тези цветя определено са развълнували силно блондинката.

Богата цветна композиция, разнообразие от нюанси – жълто, розово, червено и бяло, подредени в пищна и елегантна аранжировка. Хадид сподели кадър от подаръка в Инстаграм, като към красивата снимка написа "Моят мъж!"

Любов извън прожекторите

Въпреки че двойката поддържа сравнително дискретни отношения, подобни жестове разкриват силната връзка помежду им. Джиджи Хадид и Брадли Купър започнаха връзката си през 2023 г., когато за първи път бяха забелязани заедно на вечеря в Ню Йорк и слуховете тръгнаха моментално. Оттогава насам те рядко демонстрират публично връзката си, но периодично споделят малки моменти заедно, които показват, че двамата са влюбени и в синхрон един с друг.

Поглед към отношенията им

В интервю за списание Vogu, Джиджи Хадид говори открито за динамиката във връзката им, подчертавайки значението на личностното развитие и ясното разбиране за това какво човек търси в партньорството. Тя споделя, че е важно и двамата партньори да знаят какво искат и да работят върху себе си, за да могат да изградят здрава връзка. Моделът също така изразява дълбоко уважение към Купър като творческа личност и отбелязва, че неговата подкрепа ѝ дава увереност да поема нови професионални предизвикателства. Възхищението, което той буди у нея, със сигурност помага за поддържането на вълнение и интерес в романтичните отношения.

Спекулации за годеж

Миналата година рожденият ден на моделката също привлече внимание, когато тя беше забелязана с пръстен на безименния пръст, което предизвика бързо разпространяващи се слухове за евентуален годеж. Въпреки това към момента няма официално потвърждение за подобна стъпка и не се знае дали двойката мисли в тази посока или все още просто се наслаждават на взаимната си обич и внимание.