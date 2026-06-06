На 6 юни рожден ден празнуват певицата Мариана Попова и актрисата Мария Сапунджиева – две добре познати имена в българската сцена и телевизия.

Мариана Попова е родена през 1978 г. в София и е представител на България на „Евровизия“ 2006 с песента Let Me Cry.

Певицата е известна със силния си вокал и участието си в редица музикални формати и проекти. Тя е зодия Близнаци – знак, свързван с комуникация, артистичност и адаптивност.

Актрисата Мария Сапунджиева, родена на тази дата през 1968 г. в Бургас, също е Близнаци.

Тя е сред най-разпознаваемите лица на българския театър и телевизия, с дългогодишна кариера в Народния театър и култови роли в киното и сериалите.

Снимка: https://www.instagram.com

Двете дами събират общ празник, носейки различен, но еднакво ярък отпечатък в българската култура.

Мариана Попова в подкаста ни "Малки разговори" - вижте в следващото видео.