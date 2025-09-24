В новия епизод на подкаста "Малки разговори" на Ladyzone ви срещаме с Мариана Попова. Тя е една от най-ярките и разпознаваеми български поппевици - талантлива, емоционална и силно отдадена както на музиката, така и на семейството. Поводът за това приятно гостуване е началото на учебната година и вълнението покрай първия учебен ден на най-малката ѝ дъщеря – Екатерина. Какво ни разказа певицата за родителството, вдъхновението, творчеството и силата на любовта, която е двигател – гледайте във видеото.

Първият учебен ден = първото стъпало нагоре за Катя

Вълнение, трепети и доброта

Мариана Попова открито споделя, че подготовката за първия учебен ден при Екатерина започва още десетина дни преди самото събитие, когато нейни близки и приятели започват да подаряват части от униформата за новото училище – 73-то СУ в София. Вълнението е голямо, а подготовката – забавна и интересна.

„Самата Екатерина е любопитно и емоционално дете, което с лекота приема прехода и промяната, благодарение и на предучилищната си година в друго училище“, допълва певицата.

Малки и големи вървят ръка за ръка към едно по-светло и уютно бъдеще

Интересна традиция в 73-то училище, за която Мариана разказва, е свързана с приемствеността – всяко дете в първи клас е поведено по пътя на знанието от дванадесетокласник, а през май ролите ще се обърнат и първолаците ще изпратят абитуриентите. „Това създава усещане за общност“, казва певицата.

„В училище трябва да учат децата да бъдат добри хора!“

Мариана е категорична, че училището трябва да бъде място, където се говори за добро и зло, за емпатия, за важността да обичаме ближния и да бъдем добри хора.

Къде се чувства по-уверена Мариана Попова – на родителската или на музикалната сцена?

Талантливата певица разкрива, че за нея най-трудното „представление“ не е на сцената, а в родителската роля. „Много по-трудно е да си родител, отколкото да пееш пред огромна публика“, споделя тя и признава, че в ситуации, в които няма полезен ход, а само чувство на безсилие, човек просто трябва да издържи. А между семейството и творчеството Мариана Попова винаги залага на семейния уют. Любовта е движещата сила в нейното творчество – онова, от което не трябва да се страхуваме, дори когато боли, защото болката е част от процеса на израстване. От смирението.

„Обяснете на децата си, че не са сами в света. Че около тях има други хора. Че не сме най-важните. Че егоизмът не е добродетел.“, отправя послание към всички родители Мариана.

Какво още ни разказа Мариана Попова за творчеството, семейството и любовта, и каква е била тя като ученичка – гледайте във видеоподкаста "Малки разговори" тук и най-отгоре.

