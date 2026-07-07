Годеницата на Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес – сподели как тя и децата им гледат мача на Португалия срещу Испания от Световното първенство. И докато португалската суперзвезда играе на последния Мондиал в кариерата си, децата му го подкрепят с огромен ентусиазъм пред малкия екран.

Джорджина сподели в Инстаграм профила си снимка, на която се вижда как малчуганите гледат двубоя на голям телевизор. Две от децата изглеждат истински развълнувани – едното е седнало върху голям куфар на Louis Vuitton, а по-малкото размахва ръце във въздуха, щом вижда баща си на екрана.

Макар този път да следят срещата от дома, а не от AT&T Stadium в Далас, семейството неведнъж е било по трибуните, за да подкрепя Роналдо на живо.

Снимка: Instagram/@georginagio

Само преди седмица Джорджина публикува кадри от Маями, където всички заедно присъстваха на двубоя между Португалия и Колумбия, завършил наравно.

В последните седмици върху Роналдо имаше сериозен натиск да отбележи гол на Световното първенство, но той отговори по най-добрия начин, реализирайки два гола срещу Узбекистан през миналия месец.

Джорджина отново изгледа паметния момент от дома си. За случая тя облече националната фланелка на Португалия с номера на любимия си, комбинирайки я с обърната назад шапка и козметични пачове под очите. До снимката тя лаконично написа: „Ден за мач“.

Снимка: Instagram/@georginagio

А за Роналдо това наистина се превърна в специален ден. Нападателят отбеляза две попадения още преди почивката и помогна на Португалия да разгроми Узбекистан с 5:0.

41-годишният футболист наскоро сложи край и на спекулациите дали ще играе и на Световното първенство през 2030 г.

На пресконференция преди осминафинала срещу Испания той заяви: „Искам да се насладя максимално на този турнир, защото това ще бъде последното ми Световно първенство. Да, това е последният ми Мондиал. Но се надявам утре да не бъде последният ми мач на турнира.“

Думите му бележат емоционален момент за футболните фенове по света. Роналдо дебютира за националния отбор на Португалия още през 2003 г., а оттогава е изиграл 232 мача и е отбелязал 146 гола – най-доброто постижение в историята на международния футбол.

Въпреки критиките в началото на шампионата, той записа още един исторически рекорд, след като се превърна в първия футболист, който се разписва на шест различни световни първенства.

С двата си гола срещу Узбекистан Роналдо достигна и кота 10 попадения на Мондиали, подобрявайки португалския рекорд на легендарния Еузебио, който имаше девет гола от Световното първенство през 1966 година.

Освен това, на 41 години и 138 дни, той се нареди като втория най-възрастен футболист, отбелязвал гол на световни финали. Единственият по-възрастен остава легендата на Камерун Роже Мила, който се разписва на 42 години и 39 дни.