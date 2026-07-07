Испания успя да победи Португалия начело с Кристиано Роналдо в един от осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026, а холивудският актьор Антонио Бандерас не скри възхищението си от играта на своите сънародници и ги поздрави за успеха в социалните мрежи.

Испания е повече от Кристиано Роналдо!

„След много труден мач срещу велик отбор като Португалия, бих искал да подчертая, че в пет мача от турнира никой не е отбелязал гол срещу Испания“, пише Бандерас в Инстаграм профила си към снимка, на която е облечен с футболната фланелка на националния отбор по футбол на Испания.

От герой на Испания до милионер: Кой е Микел Мерино?

„На четвъртфиналите сме; имаме причина да празнуваме“, категоричен е актьорът от филма „Маската на Зоро“.

Испания се класира за 1/4-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като "Ла Фурия Роха" надделя над Португалия с 1:0. Победата на Испания донесе Микел Мерино, който се разписа в първата минута на добавеното време, а това вероятно е последният мач на Кристиано Роналдо за националния отбор на "мореплавателите".

Роналдо: Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нищо!

„Утре ще се събудя по същия начин, както се събудих днес - спокоен. Направих всичко, което можех. Спечелих три титли за Португалия. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито една. Така че съм щастлив. Честно казано, трофеят от Евро 2016 е също толкова важен за мен, колкото и световното първенство. Така че, повтарям, спокоен съм. Защото направих всичко възможно, това е всичко. Утре е нов ден и животът продължава“ - така Кристиано Роналдо коментира отпадането на Португалия от Световното първенство по футбол.

Пътят на Испания на Мондиал 2026

  • Групова фаза и 1/16-финали: Въпреки неочаквания си старт в турнира, където завърши наравно (0:0) срещу дебютанта Кабо Верде, „Ла Фурия Роха“ бързо влезе във форма. В елиминационната фаза тимът показа пълна доминация, побеждавайки категорично Австрия с 3:0.
  • Победата над Португалия: В изключително оспорван тактически двубой, испанците стигнаха до успеха в добавеното време (90+1 минута) благодаредние на резервата Микел Мерино, който се разписа след асистенция на Феран Торес.
  • Феноменална защита: Испания продължава да впечатлява с дефанзивната си линия. Вратарят Унай Симон и защитниците пред него записаха пети пореден мач без допуснат гол от началото на първенството. По време на срещата Симон успя да подобри рекорда за най-много поредни минути без допуснато попадение на световни първенства.

Какво предстои?

На четвъртфиналите селекцията на Луис де ла Фуенте се изправя срещу победителя от двойката между САЩ и Белгия. Играчите на Белгия успяха да постигнат разгромна победа от 4:1 над домакина на Мондиал 2026.

Сълзите на безсмъртния

Срещата на Бандерас с Кърджилова

Припомняме, че в началото на май Антонио Бандерас оказа огромно признание на актрисата Радина Кърджилова и трупата, играеща представлението "Медея" в Испания. Холивудският актьор беше един от специалните гости, гледащи представлението, което беше голяма чест и вълнение за всички актьори.

Той се срещна с Радина Кърджилова за кратък и доста приятелски разговор. Тя му отвърна с широка усмивка и много вълнение. По-късно актрисата сподели силните си впечатления и в социалните мрежи.

Радина Кърджилова в прегръдките на Антонио Бандерас (СНИМКИ)

"Какво щастие! ЩАСТИЕ, Хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Треперят ми краката от радост!", написа тогава Кърджилова към снимките с Бандерас в Инстаграм профила си.

Антонио Бандерас прошепна удивително признание на Радина Кърджилова (ВИДЕО)

С тениска, бели панталони, спортни обувки и множество гривни на ръката си, Антонио Бандерас поздрави актьорите и се снима с тях. 