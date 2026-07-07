Испания успя да победи Португалия начело с Кристиано Роналдо в един от осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026, а холивудският актьор Антонио Бандерас не скри възхищението си от играта на своите сънародници и ги поздрави за успеха в социалните мрежи.

„След много труден мач срещу велик отбор като Португалия, бих искал да подчертая, че в пет мача от турнира никой не е отбелязал гол срещу Испания“, пише Бандерас в Инстаграм профила си към снимка, на която е облечен с футболната фланелка на националния отбор по футбол на Испания.

„На четвъртфиналите сме; имаме причина да празнуваме“, категоричен е актьорът от филма „Маската на Зоро“.

Испания се класира за 1/4-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като "Ла Фурия Роха" надделя над Португалия с 1:0. Победата на Испания донесе Микел Мерино, който се разписа в първата минута на добавеното време, а това вероятно е последният мач на Кристиано Роналдо за националния отбор на "мореплавателите".

„Утре ще се събудя по същия начин, както се събудих днес - спокоен. Направих всичко, което можех. Спечелих три титли за Португалия. Преди Кристиано Португалия не беше спечелила нито една. Така че съм щастлив. Честно казано, трофеят от Евро 2016 е също толкова важен за мен, колкото и световното първенство. Така че, повтарям, спокоен съм. Защото направих всичко възможно, това е всичко. Утре е нов ден и животът продължава“ - така Кристиано Роналдо коментира отпадането на Португалия от Световното първенство по футбол.

Пътят на Испания на Мондиал 2026

Групова фаза и 1/16-финали: Въпреки неочаквания си старт в турнира, където завърши наравно (0:0) срещу дебютанта Кабо Верде, „Ла Фурия Роха“ бързо влезе във форма. В елиминационната фаза тимът показа пълна доминация, побеждавайки категорично Австрия с 3:0.

Победата над Португалия: В изключително оспорван тактически двубой, испанците стигнаха до успеха в добавеното време (90+1 минута) благодаредние на резервата Микел Мерино, който се разписа след асистенция на Феран Торес.

Феноменална защита: Испания продължава да впечатлява с дефанзивната си линия. Вратарят Унай Симон и защитниците пред него записаха пети пореден мач без допуснат гол от началото на първенството. По време на срещата Симон успя да подобри рекорда за най-много поредни минути без допуснато попадение на световни първенства.

Какво предстои?

На четвъртфиналите селекцията на Луис де ла Фуенте се изправя срещу победителя от двойката между САЩ и Белгия. Играчите на Белгия успяха да постигнат разгромна победа от 4:1 над домакина на Мондиал 2026.

Срещата на Бандерас с Кърджилова

Припомняме, че в началото на май Антонио Бандерас оказа огромно признание на актрисата Радина Кърджилова и трупата, играеща представлението "Медея" в Испания. Холивудският актьор беше един от специалните гости, гледащи представлението, което беше голяма чест и вълнение за всички актьори.

Той се срещна с Радина Кърджилова за кратък и доста приятелски разговор. Тя му отвърна с широка усмивка и много вълнение. По-късно актрисата сподели силните си впечатления и в социалните мрежи.

"Какво щастие! ЩАСТИЕ, Хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Треперят ми краката от радост!", написа тогава Кърджилова към снимките с Бандерас в Инстаграм профила си.

С тениска, бели панталони, спортни обувки и множество гривни на ръката си, Антонио Бандерас поздрави актьорите и се снима с тях.