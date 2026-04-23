Иконата на тв риалититата - Ким Кардашиян (45), и героят от Формула 1 Луис Хамилтън (41) задълбочават интимните си отношения. Двамата са били забелязани да се забавляват заедно край океана.

"Те многократно търсеха компания, разменяха нежни погледи и едва можеха да се откъснат един от друг" - пише Bild. Може би тук има нещо повече от флирт!?

Само на 30 мин от Лос Анджелис температурите в момента стигат до 20 градуса по Целзий, а на океана - 17. Какво може да ги повиши, ако не любов? Американската бизнесдама и създател на бранда "Skims" се топли в прегръдките на британския състезател и двамата се целуват страстно сред вълните. На плажа Луис Хамилтън направи и няколко опита да докосне известния задник на Ким Кардашиян.

Припомняме, че през 2014 г. Ким се появи на корицата на списание Paper с кадър, на който балансираше чаша шампанско върху задните си части. Снимката беше придружен от хаштаг #BreakThe Internet. Това беше добре пресметнат маркетингов ход, който бетонира имиджа ѝ като най-обсъжданата жена в света и превърна тази част от тялото ѝ в основна тема на разговор.

На плажа в Малибу Ким беше доста по-непровокативна в облеклото си - черни бикини и неопренов костюм в същия цвят. Хамилтън пък бе облечен със сив бански и черна тениска от калифорнийската марка за сърф O'Neill.

Новините за горещ романс между двамата се започнаха преди няколко седмици. Двамата бяха забелязани заедно на Супербоул в Санта Клара, Калифорния; а в началото на февруари посетиха Токио, Япония. Фестивалът Coachella в Калифорния също се превърна в място за гушкане за звездната двойка. Частично "маскирани" с качулки, шалове и слънчеви очила, те гледаха изпълнението на Джъстин Бийбър на събитието. Явно и двамата търсят баланса между спортни и модни събития, но държат непременно да са там заедно.

За първи път медиите заговориха за тях кйато двойка през февруари. Майката на четири деца и седемкратният световен шампион от Формула 1 се насладиха на интимна вечеря и масаж за двойки като част от романтичното им уикенд бягство във Великобритания. Тогава 45-годишната Кардашиян долетя от Лос Анджелис с частния си самолет на стойност 100 милиона паунда, за да прекара няколко вечери с Хамилтън. Ексклузивният престой е бил в имението Естел в Котсуолдс, а трима бодигардове са охранявали двойката.

Като признание, че са заедно, се счита видеото, което Хамилтън сподели от Токио. Той показва на последователите си как управлява луксозен автомобил Ferrari F40. Кардашиян седеше на пасажерското място, развълнувана от това, което се случва. Видеото бе част от поредица публикации на пилота, озаглавени „Tokyo Drift“.

В минали години кардашиян и Хамилтън също са прекарвали време заедно на светски събития. През 2014 година двамата са в компанията на Никол Шерцингер и Кание Уест на GQ Men Of The Year awards.

През 2021 пък Деми Мур разнообразява компанията им на раздаването на наградите Innovator Awards в Ню Йорк.