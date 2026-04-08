Ким Кардашиян и Луис Хамилтън официално потвърдиха връзката си, но какво мисли за това Кание Уест? Изненадващо реакцията на бившия на Ким е по-скоро положителна. Според информация на Page Six, рапърът одобрява новия партньор на Кардашиян и гледа на отношенията им с разбиране и спокойствие. Неочаквано, но факт.

Подкрепа вместо конфликти - мъдри и спокойни

Източници, близки до Ким и Кание, твърдят, че Кание Уест харесва Луис Хамилтън и го възприема като „надежден и добър човек“. Още по-важното е, че той се чувства спокоен от факта, че пилотът прекарва време с децата му и е част от тяхното ежедневие. Това е рязка промяна спрямо предишните му реакции към връзките на Кардашиян.

Контраст с отношенията с Пийт Дейвидсън

По време на развода си с Кардашиян, Кание Уест имаше силно негативна реакция към комика Пийт Дейвидсън, с когото тя излизаше. Тогава той публично го атакуваше чрез социални мрежи, музика и видеоклипове. Самата Кардашиян определяше поведението му като токсично и неприемливо.

Според същите източници, Уест е осъзнал, че действията му по време на брака и развода са допринесли за разрива. Той признава, че нестабилното му поведение и спорни решения са оказали негативно влияние върху отношенията им. Кардашиян също е посочвала именно емоционалната нестабилност като една от основните причини за раздялата.

Нов етап за всички

Докато Кардашиян продължава напред с новата си връзка, Кание Уест се фокусира върху собствените си проекти – музика, мода и семейството си. Според информацията той дори е изразил желание да има още деца от настоящата си съпруга Бианка Ченсори.

В същото време отношенията между него и Кардашиян изглеждат по-спокойни и балансирани, особено когато става въпрос за съвместното отглеждане на децата им.