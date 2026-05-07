Неотдавна Ким Кардашиян и Люис Хамилтън буквално взривиха светските среди с новината за връзката си. След месеци, изпълнени със слухове и спекулации, те открито признаха за отношенията си, с което силно развълнуваха многобройните си фенове.

Двамата вече дори направиха официалния си дебют като двойка, се появявайки се за първи път на публично място хванати за ръце.

Любов, заявена пред света

Ким и Люис се насладиха на взаимната си компания в Ню Йорк, само ден след Мет Гала, като посещавайки заедно театрална постановка на Бродуей. По всичко изглежда, че категорично са решили да заявят любовта си пред света.

Когато двойката напусна James Earl Jones Theatre след представлението „Fear of 13“, пилотът от Формула 1 държеше здраво ръката на риалити звездата, докато я водеше към личния си автомобил - ясен знак, че отношенията помежду им става все по-сериозни.

Снимка: instagram/enews

За случая Люис бе заложил на елегантен светъл комплект, състоящ се от панталон и яке тип бомбър. Ким пък носеше тюркоазен корсет с изрязани елементи около гърдите и ръцете, комбиниран с асиметрични светли дънки и обувки на висок ток.

Появата на двойката бе значима не само заради официализирането на връзката им, но и заради самото шоу - Ким е един от продуцентите на проекта. „Fear of 13“ проследява историята на мъж, несправедливо осъден за убийство. Изборът на подобен сюжет съвсем не е случаен - в последно време Ким е застъпник за съдебна реформа, насочена именно към несправедливо осъдени хора.

Първо бяха социалните мрежи

Макар слуховете за романса между Ким и Люис да започнаха още в началото на 2026 г., едва през април те заявиха отношенията си в социалните мрежи.

Във видео компилация на Люис, публикувана в Instagram на 6 април, Ким може да бъде видяна на пасажерската седалка на червения автомобил, който той кара по улиците на Токио.

Само седмици по-късно Ким публикува гореща снимка, на която седи в скута на автомобилния състезател по време на музикалния фестивал Coachella.

Снимка: Instagram/@kimkardashian

Романтичните връзки на двете звезди през годините

Както Ким Кардашиян, така и и Люис Хамилтън често са били в светлината на прожекторите заради многобройните си връзки – много от които с хора от света на спорта и шоубизнеса.

Ким е известна с шумните си бракове с музиканта Кание Уест и баскетболиста Крис Хъмфрис. Люис е свързван със звезди като Никол Шерцингер, Риана и Ники Минаж.

Ето един завладяващ поглед към любовта и живота на „бързи обороти“: