Редица звездни личности изкачиха стъпалата на Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк, а техните театрални визии дадоха на модните анализатори много поводи за обсъждане - и възхищение. Очаквано, като най-запомнящите се откроиха онези, които внимателно се бяха съобразили с тазгодишната тема на Мет Гала 2026 – „Изкуството на костюмите“.

Голямото събитие е едно от водещите в света на модата – защото не е просто вечер за „обличане в костюми“, а платформа за разказване на истории, внушаване на идеи и рушене на клишетата.

Ето кои бяха най-стилно облечените звезди на Мет Гала 2026.

Ема Чембърлейн с Mugler

Роклята на американския модел и инфлуенсър е ръчно рисувана и е вдъхновен от архивни модели на бранда.

Никол Кидман с Chanel

Роклята е изработена за 800 часа ръчен труд – обсипана с рубиненочервени пайети и пера.

Хайди Клум

Супермоделът пренесе своя афинитет към екстравагантни костюми за Хелоуин, където се появи облечена като една от многото мраморни статуи, украсяващи залите на музея.

Лорън Уосър с Prabal Gurung

Златист и великолепен тоалет с плисета, напомнящи за облеклата на египетските богини.

Сабине Гети с Ashi Studio

Истинска „игра“ между изкуство и реалност.

Жанел Моне с Christian Siriano

Футуристична визия, комбинираща кабели, мъх, сукуленти и електронни платки - рециклирана и рециклируема мода.

Лиса в Robert Wun

3D-сканирани ръце и пози, вдъхновени от традиционен тайландски танц.

Сабрина Карпентър в Dior

Рокля от тюл, направена от филмови ленти.

SZA в Bode

Винтидж визия, създадена от стари материали - гоблени, завеси и мъниста.

Hoyeon с Louis Vuitton

От прилепналото боди до „кафезната“ структурирана горна пола с кожени цветя, впечатляващият тоалет беше истинско изкуство "за носене".

Луиза Джейкъбсън с Dilara Findikoglu

Американската актриса е като Жана д’Арк в тоалета, вдъхновен от Средновековието, който напомня на ризница.

