Редица звездни личности изкачиха стъпалата на Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк, а техните театрални визии дадоха на модните анализатори много поводи за обсъждане - и възхищение. Очаквано, като най-запомнящите се откроиха онези, които внимателно се бяха съобразили с тазгодишната тема на Мет Гала 2026 – „Изкуството на костюмите“.
Голямото събитие е едно от водещите в света на модата – защото не е просто вечер за „обличане в костюми“, а платформа за разказване на истории, внушаване на идеи и рушене на клишетата.
Ето кои бяха най-стилно облечените звезди на Мет Гала 2026.
Ема Чембърлейн с Mugler
Роклята на американския модел и инфлуенсър е ръчно рисувана и е вдъхновен от архивни модели на бранда.
Никол Кидман с Chanel
Роклята е изработена за 800 часа ръчен труд – обсипана с рубиненочервени пайети и пера.
Хайди Клум
Супермоделът пренесе своя афинитет към екстравагантни костюми за Хелоуин, където се появи облечена като една от многото мраморни статуи, украсяващи залите на музея.
Лорън Уосър с Prabal Gurung
Златист и великолепен тоалет с плисета, напомнящи за облеклата на египетските богини.
Сабине Гети с Ashi Studio
Истинска „игра“ между изкуство и реалност.
Жанел Моне с Christian Siriano
Футуристична визия, комбинираща кабели, мъх, сукуленти и електронни платки - рециклирана и рециклируема мода.
Лиса в Robert Wun
3D-сканирани ръце и пози, вдъхновени от традиционен тайландски танц.
Сабрина Карпентър в Dior
Рокля от тюл, направена от филмови ленти.
SZA в Bode
Винтидж визия, създадена от стари материали - гоблени, завеси и мъниста.
Hoyeon с Louis Vuitton
От прилепналото боди до „кафезната“ структурирана горна пола с кожени цветя, впечатляващият тоалет беше истинско изкуство "за носене".
Луиза Джейкъбсън с Dilara Findikoglu
Американската актриса е като Жана д’Арк в тоалета, вдъхновен от Средновековието, който напомня на ризница.
