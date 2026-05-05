Смелост, увереност и много стил – най-разголените визии на Мет Гала 2026 отново доказаха, че понякога именно минимализмът оставя най-силно впечатление. Звезди като Ирина Шейк, Джиджи Хадид и Вера Уанг заложиха на дръзки, почти голи силуети, които подчертаха женствеността и превърнаха телата им в естествено продължение на модното послание. В синхрон с темата „Fashion Is Art“, тези визии размиха границата между мода и изкуство, показвайки, че най-силният акцент понякога не е самата рокля, а увереността, с която тя се носи.

Моделът Ирина Шейк избра да покаже перфектното си тяло в тоалет на Alexander Wang. Модното творение се състои от две части – черна пола с шлейф и бюстие, инкрустирано с камъни.

Джиджи Хадид внесе елегантна романтика с рокля по поръчка на Miu Miu, отличаваща се със стратегически разположена флорална бродерия и кристални акценти.

76-годишната дизайнерка Вера Уанг впечатли с разголен черен тоалет, включващ топ ии дълга пола с презрамка. Визията беше завършена с обемен черен ръкав на дясната ѝ ръка.

Италианският модел и половинка на Леонардо ди Каприо – Витория Черети, прикова погледите на Мет Гала с изрязана черна рокля Carolina Herrera, която в долната си част е изцяло направена от тюл.

Инфлуенсърката Лена Мафуф се появи с авангардно сребристо бюстие, което представлява ръце, които са обгърнали гърдите й. Визията е допълнена от пола в небесносиньо, която има изрязани детайли около ханша.

Провокативните визии не са непознати за певицата Тайла. С такава тя се появи и на тазгодишната Мет Гала. Нейната персонализирана рокля Valentino с изцяло гол гръб, която е вдъхновена от пауни, е с дълбоко деколте и ниска талия.

Певицата Doechii се разсъблече почти напълно, допълвайки своята бордо рокля на Marc Jacobs с аксесоар за глава тип тюрбан за глава и впечатляващи бижута. Двукратната носителка на „Грами“ си спести неудобството от високите токчета, като избра да бъде боса.

