Последната визия на Бионсе е буквално разголена „до кости“! Звездата прикова всички погледи на червения килим на Мет Гала 2026 снощи, отбелязвайки първата си поява на бляскавото модно събитие от 10 години насам, пише Page Six.

Изпълнителката на „Texas Hold ‘Em“ – която тази година е сред съпредседателите на бала заедно с Никол Кидман, Винъс Уилямс и главната редакторка на Vogue Ана Уинтур – впечатли в ослепителна рокля, вдъхновена от скелет, създадена от Оливие Рустен, бивш креативен директор на Balmain.

В допълнение към ръкавиците, украсени с мотиви на кости, изпълнителката на хита „Formation“ добави още блясък с диамантени обеци и инкрустирана с камъни шапка. Визията беше допълнена от пухесто омбре палто с дълъг шлейф.

Снимка: Getty Images

Тоалетът ѝ беше напълно в синхрон с темата на тазгодишната изложба – „Costume Art“, която изследва връзката между облеклото и човешкото тяло.

Бионсе пристигна в компанията на Джей Зи, който беше облечен в Louis Vuitton, както и на 14-годишната им дъщеря Блу Айви. Тя заложи на бяла структурирана рокля, блестящи обувки и колие, превръщайки се в един от най-младите гости в историята на Мет Гала.

Снимка: Getty Images

Макар да не е сред редовните посетители на Мет Гала, Бионсе винаги успява да предизвика вълнение с визиите си на ежегодното събитие на Vogue.

Снимка: Getty Images

При последната си поява през 2016 г., малко след излизането на албума ѝ „Lemonade“, носителката на „Грами“ избра телесна латексова рокля с мъниста от Givenchy. Година по-рано, през 2015 г., тя се появи в напълно прозрачна, богато декорирана рокля от същата модна къща.

Сред запомнящите се нейни визии са и роклята с лилава пола от пера (също Givenchy), която носеше през 2012 г., както и златно бродираната рокля тип „русалка“ на Emilio Pucci от 2011 г.

Снимка: Getty Images

Бионсе е попадала в заглавията след Met Gala и по причини, които нямат общо с модата. След афтърпартито в хотел Standard през 2014 г., вайръл видео от охранителна камера в асансьор показа как сестра ѝ Соланж влиза във физически конфликт със съпруга ѝ Джей Зи, докато Бионсе наблюдава ситуацията.

„В края на деня семействата имат проблеми и ние не сме по-различни. Обичаме се и преди всичко сме семейство“, заявиха тримата тогава в общо изявление.

Снимка: Getty Images

Бионсе дори направи препратка към случая в ремикса на „Flawless“ от 2014 г., пеейки: „Разбира се, понякога нещата загрубяват, когато има един милиард долара в един асансьор.“

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Бионсе в следващото видео: