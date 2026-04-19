На 67 години Мадона доказа за пореден път, че за нея възрастта е просто число. Кралицата на попа се появи на сцената на фестивала Coachella през 2026 г. по време на шоуто на Сабрина Карпентър и моментално „открадна“ шоуто!

Облечена в дързък лилав корсет, бельо и ботуши на висок ток, Мадона се качи на сцената с увереността на артист, който няма какво повече да доказва, но все пак знае как да предизвика фурор. Облеклото ѝ беше допълнено от ръкавици до лакътя, блестящи обеци и слънчеви очила.

Моментът е изключително специален - 20 години след като самата изпълнителка беше хедлайнер на фестивала Coachella през 2006 г. Този път тя се появи като специален гост в сета на Карпентър, а преходът от поколението на милениалите към поколение Z беше осъществен под звуците на някои от най-известните ѝ песни, като „Vogue“ и „Like a Prayer“.

Публиката, десетки хиляди хора, избухнаха в овации, когато инструменталната част на „Vogue“ започна да свири и Мадона се изправи изпод сцената, с гръб към публиката. Черно-белите изображения на гигантските екрани подчертаваха драматизма на момента, преди всичко да се върне към цветовете и в експлозия от енергия.

„Уау, благодаря ти. Сабрина, много ти благодаря, че ме покани в шоуто си“, каза Мадона, видимо развълнувана.

Но отвъд носталгията, това, което разпали интернет, беше физическата ѝ форма и смелостта да се появи по бельо на 67 години.

„О, Боже! Тя е на 67! И все още е невероятна и прекрасна! Възрастта е просто число!“, написа един фен.

„Изглежда абсолютно невероятно“, отбеляза друг потребител.

Имаше и по-нюансирани гласове. „Трябва да ѝ отдадем заслуженото за увереността да носи това на сцената на 67 години! И въпреки че вероятно си е правила много пластични операции, тя изглежда добре за възрастта си“, написа един потребител в интернет.

Разбира се, не липсваха и критики: „Тя има страхотно тяло, ясно е, че е дисциплинирана и определено си е правила много пластични операции, но изглеждаше скована и едва се движеше.“