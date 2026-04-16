Мадона направи официално изявление, като обяви, че новият ѝ албум, който излиза на 3 юли, ще бъде продължение на Confessions On A Dancefloor от 2005 г. създал емблематичния хит "Sorry" . Това ще стане 21 години след оригиналния албум - Confessions on a Dance Floor.

Мадона вече бе подсказала, че предстои втори албум от поредицата. През декември 2024 г. тя публикува видео в Инстаграм, в което се вижда как е в студиото заедно с продуцента на оригиналния албум Стюарт Прайс. В официалното съобщение за пресата Мадона споделя посланието, което тя и Прайс са написали за албума.

„Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хиляди години – те наистина са духовни практики. В кайна сметка дансингът е ритуално пространство. Това е мястото, където се свързваме – със своите рани, със своята крехкост. Да се забавляваме е изкуство. Това е да преодоляваме границите си и да се свържем с общност от хора със сходни възгледи“, пише Мадона.

Дързост, която не остарява

Мадона винаги е била емблема на модата и на смелото себеизразяване. Освен с музика, тя провокира с индивидуалния си стил и шарен ум. Припомняме, че по време на шоуто на Dolce & Gabbana в Милано тя привлече всички погледи със секси черна визия, а на афтърпартито смело вдигна градуса на провокацията! За ревюто есен-зима 2026–2027 поп иконата беше избрала изцяло черен аутфит - сако, комбинирано с дантелена мини рокля с корсет. Единственият цветен акцент бяха тюркоазените кожени ръкавици, допълнени от внушителни слънчеви очила.