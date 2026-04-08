Великден е един от най-светлите и обичани семейни празници, изпълнен с радост, смисъл и традиции. За много популярни личности това е не просто ден за празнуване, а възможност да се свържат с близките си и да споделят специални моменти с феновете си.

Много от родните звезди използват социалните мрежи, за да вдъхновят последователите си с идеи за празника – от съвети за декорация до вдъхновяващи послания. А най-любопитни са кулинарните експерименти – модерни интерпретации на традиционни ястия или здравословни алтернативи на класически великденски сладкиши.

Изключение не прави и Теа Минкова. Дни преди Великден, половинката на актьора и водещ Наум Шопов, се впусна в кулинарно приключение, решавайки да направи „козунак за новобранци“. Или иначе казано да сподели една лесна рецепта пред своите многобройни последователи.

„Това е може би най-успешният козунак, който някога съм правила“, казва уверено Теа. И обещава да сподели и най-малкия детайл, за да може всеки да има нейния успех- като например, че брашното трябва да се пресее минимум три пъти, а млякото и яйцата „задължително да са на стайна температура“.

Рецептата на Теа за козунак за новобранци

„В 10 стъпки ще ви покажа как да си направите най-вкусния козунак на конци“, споделя Теа и описва подробно рецептата, стъпка по стъпка.

Активирайте 1 кубче жива мая в 150 мл топло прясно мляко + 1 с.л. захар + 4 с.л. брашно

Разбийте 3 яйца (на стайна температура!) с 200 г захар, ванилия, цитрусови корички, щипка сол, 1 с.л. олио и 50 мл кисело мляко (и то не трябва да е студено) (по желание и 1 с.л. ром)

Пресейте 600 г брашно за козунак (има го във всеки магазин), минимум 3-4 пъти

Смесете яйчената смес с маята и добавяйте постепенно брашното

Замесете лепкаво тесто и оставете да почине 10-15 мин

Добавете поетапно 100 г. разтопено масло, като месите добре

Оставете да втаса 40-60 мин (да удвои обема си)

Оформете козунаците и добавете накиснати (задължително във вода) сушени плодове по желание

Второ втасване ~40 мин, намажете с жълтък + малко мляко и поръсете с мокри ръце захар

Печете ~40 мин на 170-180°C (ако тръгне да изгаря отгоре, покрийте с лист фолио)

Резултатът е пухкав, ароматен козунак на конци – принос за който има и малката Амая, която е пръв помощник в кухнята на своята майка.

А на Наум се пада най-приятната задача – да дегустира вкусния козунак.

