Докато звездите на спорта привличаха вниманието с началото на Световното първенство по футбол през 2026 г., моделът Барбара Палвин успя да се открои по съвсем различен начин. Бременната красавица демонстрира впечатляващ спортно-елегантен стил по време на звездно парти в Лос Анджелис, организирано по повод мача между САЩ и Парагвай.

Сред гостите на събитието бяха известни личности като Леонардо ди Каприо, Хали Бери, Беки Джи и съпругът на Палвин – Дилън Спраус. Въпреки звездната компания именно визията на модела се превърна в една от най-коментираните теми на вечерта. За случая Палвин избра дълга черна пола и късо яке с цип, оставено частично разкопчано, така че да подчертае бременното ѝ коремче. Стайлингът напомни на модерния подход към майчинската мода, наложен през последните години от Риана, при който бременността не се прикрива, а се превръща в естествен акцент на визията.

Моделът допълни аутфита със спортен сак и аксесоари, вдъхновени от цветовете на американския флаг, което се вписа идеално в атмосферата на футболното събитие. Междувременно Дилън Спраус заложи на изцяло черна визия, която хармонираше със стила на съпругата му. Палвин е сред звездите, които променят представите за модата по време на бременност.

След като обяви, че очаква първото си дете по време на кинофестивала в Кан през май, тя последователно демонстрира визии, които съчетават елегантност, комфорт и индивидуалност. На червения килим моделът привлече внимание с романтични рокли и модерни дизайнерски решения, които подчертаваха, а не прикриваха фигурата ѝ.