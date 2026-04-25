Въпреки натоварения си график като кралска особа, Кейт Мидълтън винаги намира време за най-важното – своето семейство. Тя е известна с това, че поставя децата си на първо място и прави всичко възможно техните лични празници да бъдат специални и изпълнени с топлина.

44 годишната принцеса има дори поредица от „златни правила“ по отношение на своите наследници: принц Джордж (12), принцеса Шарлот (10) и принц Луи, който отбеляза осмия си рожден ден в четвъртък.

Сред тях е това да им приготвя домашна торта за рождения ден - дори това да ѝ коства стоене до полунощ. И като цяло Кейт винаги е предпочитала уютните семейни празници, с малки, но запомнящи се моменти.

През 2019 г. Кейт участва в телевизионно предаване „A Berry Royal Christmas“, където сподели: „Обичам да приготвям празничната торта. Превърнало се е в нещо като малка традиция да стоя до полунощ с абсурдно количество смес за блатове и глазура – тъй като, оказва се, винаги правя твърде много. Но ми харесва!“

Семейни традиции

Това не е единственият начин, по който Кейт се старае да направи дните на децата си специални. За семейство Уелс изглежда най-важната част от рождените дни е времето, прекарано заедно, като и принц Уилям, и Кейт си освобождават графика си, за да празнуват – с парти игри и пикници навън.

Кралският експерт Клаудия Джоузеф, автор на „Kate: The Making of a Princess“, казва пред Vanity Fair: „Те не са от хората, които правят големи тържества – обичат всичко да е в рамките на семейството.“

Пред The Mirror историчката Теса Дънлоп допълва: „Винаги се стремят да прекарват времето си заедно. Кейт е истинска традиционалиста – може би защото самата тя е израснала в традиционно семейство.“

Рожденият ден на принц Луи

Предвид, че тази седмица рожден ден имаше най-малкият член на семейството – принц Луи, Кейт вероятно е успяла отново да приложи всичките си традиции.

Луи отпразнува своя 8-и рожден ден, а почитателите на кралското семейство отправиха хиляди мили пожеланията си към малкия наследник в социалните мрежи.