Кейт Мидълтън привлече вниманието на медии и модни критици по време на тазгодишната церемония "Trooping the Colour", след като се появи в тоалет, който мнозина определиха като деликатен поклон и препратка към покойната Принцеса Даяна.

За събитието, посветено на официалния рожден ден на крал Чарлз III, принцесата на Уелс избра светлосин ансамбъл на любимата както на нея, така и на принцеса Даяна дизайнерка Катрин Уоркър. Визията беше допълнена с шапка и нежни перлени обеци, както и брошка на Ирландската гвардия – препратка към нейната роля като почетен полковник на полка.

Моден избор, който не е случаен

Според модни експерти изборът на Кейт Мидълтън далеч не е случаен. Тоалетът силно напомня на емблематичен светлосин костюм, който принцеса Даяна носи през 1987 г. Поразителните прилики в цветовете, белите акценти и силуета на дрехата накараха мнозина да видят в появата на Кейт съзнателна почит към покойната майка на принц Уилям. Това не е първият път, в който Кейт използва модата като начин да отдаде уважение към Даяна. През последните години принцесата неведнъж е избирала дрехи, бижута или специални аксесоари, които напомнят за покойната „принцеса на народа“, но винаги ги адаптира към съвременния си стил.

Снимка: Getty Images

По време на церемонията Кейт Мидълтън пристигна в карета заедно с децата си – Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи, които също бяха облечени в координирани нюанси на синьото и бялото. Кралските фенове в социалните мрежи бързо забелязаха препратката към Даяна и определиха визията като една от най-елегантните и символични появи на Кейт през последните години. Коментарите онлайн бяха изпълнени с похвали за избора ѝ и начина, по който съчетава уважение към кралската история със собствената си идентичност като бъдеща кралица.