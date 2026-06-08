Кейт Мидълтън и нейният съпруг Принц Уилям присъстваха на сватбата на Питър Филипс и Хариет Спърлинг в английския регион Котсуолдс, където неочаквано се оказаха сред гостите и бившият приятел на Кейт – Рупърт Финч, както и неговата съпруга Лейди Наташа Руфъс Айзъкс. Церемонията се състоя на 6 юни в църквата All Saints Church и събра множество членове на британското кралско семейство, сред които Крал Чарлз III, Кралица Камила и Принцеса Ан.

Студентски романс, който никога не се забравя

Разкри се кратка романтична история от студентските години на Кейт Мидълтън и Рупърт Финч, които са имали връзка през 2001 г., когато са били студенти. По това време Финч е бил по-горен курс, а бъдещата принцеса е била първокурсничка. Връзката им приключва преди Кейт да започне отношенията си с принц Уилям. Въпреки раздялата двамата са запазили добри отношения през годините, без драми и скандали. Финч дори е бил сред поканените гости на сватбата на Кейт и Уилям през 2011 г. в Уестминстърско абатство.

Семейства и живот днес

Днес Кейт и Уилям са родители на три деца – Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи. Наскоро двойката отбеляза 15 години брак. От своя страна Рупърт Финч се жени за Лейди Наташа Руфъс Айзъкс през 2013 г.

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Двамата имат три дъщери и водят сравнително дискретен живот далеч от светлината на прожекторите. Без напрежение въпреки любопитството Макар срещата между бившите партньори да привлече вниманието на медиите, няма данни за каквото и да е неудобство или напрежение.

Според публикациите двамата отдавна са оставили романтичната си история в миналото и поддържат нормални, приятелски отношения. Сватбата на Питър Филипс и Хариет Спърлинг се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития във Великобритания тази година, а неочакваното присъствие на Рупърт Финч събуди още повече интерес и вълнение.