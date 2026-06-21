Принц Уилям отпразнува своя 44-и рожден ден, а по този повод официалните профили на британското кралско семейство и семейството на принца и принцесата на Уелс споделиха специални снимки и емоционални пожелания, които бързо привлякоха вниманието на почитателите на монархията.
Топло пожелание от Кейт Мидълтън и децата
Най-личният поздрав дойде от съпругата му, принцеса Кейт, и трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Към нова семейна снимка те написаха:
„Честит рожден ден! Обичаме те. Най-добрият татко на света.“ Посланието беше подписано с инициалите на Кейт и трите деца, което направи публикацията още по-лична и емоционална.
Нова семейна снимка очарова феновете
За празника беше публикувана и нова фотография на принц Уилям, заснета в градините на двореца Кенсингтън. На кадъра той е усмихнат и в непринудена обстановка заедно с дъщеря си, принцеса Шарлот. Снимката се превърна в една от най-коментираните публикации в социалните мрежи, като мнозина отбелязаха колко близки изглеждат баща и дъщеря.
Поздрав и от кралското семейство
Официалният профил на британското кралско семейство също отбеляза рождения ден на престолонаследника със специално пожелание и негова официална снимка. Публикацията събра хиляди поздравления от хора от цял свят, които пожелаха здраве, щастие и успех на бъдещия крал на Великобритания.
Година, изпълнена с предизвикателства
Изминалата година беше особено натоварена за принц Уилям. Освен че пое още повече обществени ангажименти, той беше до съпругата си по време на възстановяването ѝ след лечението от онкологично заболяване. Въпреки трудностите семейството постепенно се завърна към нормалния си ритъм на живот и все по-често се появява заедно на официални събития, демонстрирайки силната връзка помежду си.
Бъдещият крал, който поставя семейството на първо място
Навършвайки 44 години, принц Уилям продължава да съчетава ролята си на наследник на британския престол с тази на отдаден съпруг и баща. Семейната снимка и топлите думи от Кейт, Джордж, Шарлот и Луи показаха една по-лична страна на бъдещия крал – тази на човек, за когото най-голямото богатство остава семейството.