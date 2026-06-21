Принц Уилям отпразнува своя 44-и рожден ден, а по този повод официалните профили на британското кралско семейство и семейството на принца и принцесата на Уелс споделиха специални снимки и емоционални пожелания, които бързо привлякоха вниманието на почитателите на монархията.

Топло пожелание от Кейт Мидълтън и децата

Най-личният поздрав дойде от съпругата му, принцеса Кейт, и трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Към нова семейна снимка те написаха:

„Честит рожден ден! Обичаме те. Най-добрият татко на света.“ Посланието беше подписано с инициалите на Кейт и трите деца, което направи публикацията още по-лична и емоционална.

Нова семейна снимка очарова феновете

За празника беше публикувана и нова фотография на принц Уилям, заснета в градините на двореца Кенсингтън. На кадъра той е усмихнат и в непринудена обстановка заедно с дъщеря си, принцеса Шарлот. Снимката се превърна в една от най-коментираните публикации в социалните мрежи, като мнозина отбелязаха колко близки изглеждат баща и дъщеря.

Поздрав и от кралското семейство

Официалният профил на британското кралско семейство също отбеляза рождения ден на престолонаследника със специално пожелание и негова официална снимка. Публикацията събра хиляди поздравления от хора от цял свят, които пожелаха здраве, щастие и успех на бъдещия крал на Великобритания.

Снимка: Getty Images

Година, изпълнена с предизвикателства

Изминалата година беше особено натоварена за принц Уилям. Освен че пое още повече обществени ангажименти, той беше до съпругата си по време на възстановяването ѝ след лечението от онкологично заболяване. Въпреки трудностите семейството постепенно се завърна към нормалния си ритъм на живот и все по-често се появява заедно на официални събития, демонстрирайки силната връзка помежду си.

Снимка: Getty Images

Бъдещият крал, който поставя семейството на първо място

Навършвайки 44 години, принц Уилям продължава да съчетава ролята си на наследник на британския престол с тази на отдаден съпруг и баща. Семейната снимка и топлите думи от Кейт, Джордж, Шарлот и Луи показаха една по-лична страна на бъдещия крал – тази на човек, за когото най-голямото богатство остава семейството.