Да си бъдещ крал не означава, че можеш да получиш всичко, което поискаш. Това важи с пълна сила за принц Джордж, който, въпреки че е втори в линията за британския престол, все още няма собствен смартфон, а съвсем скоро ще замине в колеж.

Принц Уилям и принцеса Кейт продължават да следват едно от най-строгите правила в семейството си – ограничен достъп до технологии за трите им деца. Така 12-годишният Джордж, 11-годишната Шарлот и 8-годишният Луи все още не разполагат със собствени смартфони.

Според британските медии именно Джордж все по-често поставя темата на дневен ред. С наближаването на тийнейджърските години и предстоящата смяна на училището желанието му за собствено устройство става все по-голямо – ситуация, която е позната на много родители по света.

Защо Кейт и Уилям не дават позволение?

Причината не е свързана с кралския протокол, а с притесненията на родителите за влиянието на интернет и социалните мрежи върху децата.

През годините принцеса Кейт неведнъж е говорила за значението на реалните човешки взаимоотношения и баланса между дигиталния и истинския свят. Тя подкрепя идеята децата да прекарват повече време навън, със семейството и приятелите си, вместо пред екраните.

От своя страна Уилям също е признавал, че темата за телефоните е сред предизвикателствата в родителството. По думите му той и Кейт предпочитат да обясняват спокойно на децата причините зад всяко правило, вместо просто да налагат забрани.

По време на пътуването си до Бразилия, принцът разкри: „Стига се до момент, в който се превръща в донякъде напрегната тема. Но мисля, че той разбира защо – ние му обясняваме защо не смятаме, че е правилно.“

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Има ли шанс принц Джордж скоро да получи телефон?

Според британски издания родителите му обмислят компромисен вариант. Вместо модерен смартфон с достъп до множество приложения и социални мрежи, бъдещият престолонаследник може да получи по-обикновен телефон, който да му позволява основно обаждания и текстови съобщения.

Това би било и практично решение, тъй като през септември Джордж ще започне обучението си в престижния колеж „Eton“ – училището, в което някога е учил и баща му.