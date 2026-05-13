Докато за много деца телефонът вече е почти задължителен аксесоар още в началното училище, някои от най-известните родители в света съзнателно избират точно обратното - да ограничат или напълно да забавят достъпа на децата си до смартфони, социални мрежи и интернет. Сред тях са принц Уилям и Кейт Мидълтън, Кийра Найтли, Ева Мендес и Райън Гослинг, Меган Фокс, Дрю Баримор и още куп други знаменитости, които смятат, че дигиталният свят идва твърде рано в живота на децата.

И интересното е, че науката подкрепя този начин на възпитание, въпреки дигиталния свят, в който живеем.

Според информации в британските медии принц Уилям и Кейт Мидълтън ограничават максимално технологиите у дома, а децата им - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи нямат смартфони. Уилям дори споделя, че ако се наложи, биха предпочели обикновен телефон с копчета вместо смартфон.

Кийра Найтли също има категорична позиция по темата. Актрисата разкрива, че в дома ѝ има правило „без социални мрежи“, защото според нея това са „нерегулирани пространства“, които са „ужасяващи“ за деца. Тя позволява устройства само ако родителите виждат какво гледат децата им.

Ева Мендес и Райън Гослинг пък изобщо не позволяват на дъщерите си достъп до интернет и смартфони. Мендес сравнява свободния достъп на дете до интернет с това „да го пуснеш само посред нощ навън“.

Актрисата Меган Фокс също споделя, че децата ѝ нямат телефони или iPad-и и че се опитва да отложи това „възможно най-дълго“.

А Скарлет Йохансон признава, че би предпочела децата ѝ да използват смартфони чак когато порастнат, защото технологиите се развиват „с прекалено бързо и неконтролируемо темпо“.

Все повече родители избират „бавен интернет“

Тази тенденция вече има и име - „бавен дигитален достъп“. Идеята е децата да получат повече време за:

реални социални контакти

концентрация

сън

емоционално развитие

изграждане на самочувствие извън социалните мрежи

Матю Макконъхи пък сравнява социалните мрежи с това „да изпратиш децата си сред непознати“.

А Дрю Баримор признава:

„Не съм готова да позволя на децата си да имат телефон... можем да живеем с дискомфорта на децата ни от това, че трябва да чакат. Правим това, което вече знаем, че е по-безопасен и по-бавен подход“.

Какво казват проучванията?

Все повече научни изследвания показват връзка между ранната употреба на смартфони и:

тревожност

проблеми със съня

ниска концентрация

понижено самочувствие

депресивни симптоми при тийнейджъри

Според Американската психологическа асоциация прекомерното използване на социални мрежи при деца и тийнейджъри може да повлияе негативно върху психичното здраве, особено при липса на родителски контрол.

Изследване на Sapien Labs сред над 27 000 млади хора пък показва, че колкото по-рано едно дете получи смартфон, толкова по-ниски са показателите за психично здраве в по-късна възраст. А според Common Sense Media средното време пред екран при тийнейджърите вече надхвърля 8 часа дневно - без да броим училището.