В днешно време почти всяко дете има смартфон, а родителите – желание да са сигурни, че то е в безопасност. Проследяването на местоположението вече не е признак на недоверие, а начин за спокойствие и защита.

Ето най-надеждните начини и технологии, с които една майка да знае къде е детето ѝ по всяко време

Приложения за проследяване на местоположението

Най-лесният начин е чрез специални мобилни приложения. Те използват GPS и интернет връзка, за да показват в реално време къде се намира телефонът на детето.

Google Family Link (Android, iOS)

Безплатно и лесно за настройка. Показва местоположението на детето, колко време прекарва на телефона си и кои приложения използва. Позволява родителски контрол върху инсталираните приложения и времето пред екрана.

Apple Find My / Family Sharing (за iPhone)

Ако семейството използва iPhone-и, тази функция е вградена. Позволява споделяне на местоположението в рамките на семейната група. Работи дори ако телефонът е в офлайн режим (чрез Bluetooth мрежата на други Apple устройства).

Life360

Изключително популярно приложение за семейна сигурност. Показва точна карта с движението на членовете на семейството. Изпраща автоматични известия, когато детето пристигне или напусне дадено място (училище, дом, тренировка). Има и SOS бутон за спешни случаи.

Glympse

По-лека алтернатива за краткосрочно споделяне на местоположение. Подходящо, ако детето няма нужда да бъде постоянно проследявано, а само временно (например по път за училище).

Снимка: Unsplash/Alexandru Acea

Вградени функции в смартфоните

Повечето модерни телефони имат вградени системи за споделяне на местоположение - Android: чрез “Find My Device” (Намери устройството ми), а iPhone: чрез “Find My iPhone”.

Родителят може да вижда последното местоположение, дори ако батерията на телефона е паднала (ако е активирана функцията за последно местоположение).

Детски смарт часовници с GPS

Ако детето е по-малко и няма смартфон, GPS часовниците са отлична алтернатива.

Най-важното отвъд технологиите обаче е да поддържате с детето си добра връзка, така че то да ви има доверие и да е готово винаги да споделя къде се намира. Бъдете търпеливи, имайте време да го изслушате, когато ви разказва нещо, не насилвайте диалога, ако не върви, уважвайте пространството на детето. Само така може да разчитате, че имате основите за добра връзка родител-дете.

