Повечето деца получават смартфони на много по-ранна възраст, отколкото препоръчват експертите.

Как да намалите екранното време на децата си

По-голямата част от родителите на деца на възраст от 11 до 12 години споделят, че детето им притежава смартфон. Това установява проучване на Pew Research Center, публикувано през октомври 2025 г. Много експерти обаче препоръчват да се отложи използването на социални мрежи от деца до 16-годишна възраст.

Най-честата причина да се позволи на децата да имат телефони е, за да могат родителите да се свързват с тях.

Смартфоните не са единственото нещо, което децата използват в ранна възраст. Общото време пред екрана също е проблем, като 85% от родителите казват, че децата им гледат YouTube.

Резултатите от изследването хвърлят нова светлина върху проблема колко разпространена е употребата на технологии от децата днес. „Степента, до която екраните започват да работят от ранна възраст, е много поразително откритие“ - споделя Колин Макклейн, старши изследовател в център Pew и водещ автор на изследването.

Според 86% от родителите осигуряването на разумно време пред екрана на децата е ежедневен приоритет за тях.

47% от родителите на деца на възраст от 8 до 12 години казват, че биха могли да се справят по-добре с времето, прекарано пред екрана на децата им.

Докато 86% от родителите казват, че имат правила относно използването на екрани от децата си, само 19% винаги ги прилагат.

Родителите не изглеждат доволни от това как се развиват нещата, като 80% казват, че вредите надвишават ползите, които децата им получават от социалните мрежи.

Въпреки че Макклейн каза, че едно от ограниченията на проучването е, че то е насочено към родители (не към деца), изследването показва, че си струва да преосмислим подходите си към използването на технологии от деца. Ето как да го направите – като същевременно поддържате връзка с децата си и дори ги правите щастливи.

Помислете за други начини за поддържане на връзка

Родителите могат да вземат на децата си обикновен, по-стар модел телефон – например със сгъваем капак, който може да се използва за разговори и писане на съобщения, но не и за ползване на социални мрежи. Това е важно, защото социалните мрежи са мястото, където децата могат да бъдат изложени на изключително токсично съдържание и да се свържат с хора, които искат да се възползват от наивността им.

Може да бъде полезно и закупуването на часовник, който им позволява да се обаждат, да изпращат съобщения и дори да се проследява местоположението им в реално време.

Снимка: iStock

Поддържайте връзка с родителите на приятелите на децата си

С толкова много деца в тийнейджърска възраст, които използват смартфони, натискът от страна на връстниците е друг голям проблем.

Ето защо е полезно да говорите с родителите на приятелите на децата ви, докато са още малки, за да се споразумеете колективно да отложите покупката на смартфон, докато станат достатъчно големи, за да ги използват отговорно.

Разбира се, много деца са получили смартфони, преди родителите да са разбрали за всички тези изследвания. Ако случаят е такъв, те могат да защитят децата си със строги правила за това кога и как се използват телефоните.

Снимка: Pexels

Създайте правила за цялото семейство

„Разработете правилата с децата си“, каза Лорън Тетенбаум, психотерапевт от Ню Йорк за майки. „Когато децата дават мнение, е по-реалистично да се придържат към правилата“, каза тя. Попитайте ги как искат да използват устройствата си и какво смятат за справедливо.

„Ключово е постоянно да напомняте на децата си, че устройствата принадлежат на вас като възрастни“, продължи тя. Това означава, че можете да преглеждате какво правят на тях по всяко време.

Родителите също се нуждаят от правила за използването на социалните мрежи

„Опитайте се да не сте на телефона си по време на хранене с децата си или ако го използвате, за да проверите какво е в дневния ред за деня, кажете го“, каза още Тетенбаум.

Ако смятате, че използването на социалните медии от децата ви не е ефективно, опитайте се да им дадете други атрактивни възможности. Никога не е твърде късно да подобрите нещата.

Снимка: pexels.com

Какво се крие под корпуса на смартфона - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER