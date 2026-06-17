Принц Джордж, 12-годишният внук на британския крал Чарлз III и първороден син на престолонаследника принц Уилям, ще продължи образованието си в престижния колеж „Eton“ от септември. Новината беше потвърдена от Кенсингтънския дворец, съобщават от Reuters.

Решението слага край на месеци спекулации около това къде ще учи бъдещият монарх на Великобритания след завършването на началното си образование в Lambrook School.

Семейна традиция

„Eton“ не е просто училище, а институция с дълбока връзка с британската монархия. Бащата на принц Джордж – принц Уилям – е учил там между 1995 и 2000 г., както и чичо му принц Хари.

Основан през 1440 г. от крал Хенри VI, колежът се намира в град Уиндзор, в непосредствена близост до замъка Уиндзор – една от основните резиденции на британското кралско семейство.

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„Eton“ е известен като едно от най-елитните и влиятелни училища във Великобритания, като сред възпитаниците му са 20 британски премиери, включително Дейвид Камерън и Борис Джонсън, както и редица актьори и обществени личности.

Какво представлява колежът

Днес в училището се обучават около 1350 ученици на възраст между 13 и 18 години, разпределени в 25 пансионни къщи. Всички ученици живеят на територията на училището, като обучението е изцяло интернатно.

Годишната такса за обучение надхвърля 60 000–63 000 британски паунда, което го поставя сред най-скъпите училища в света.

Училището е известно и със своите строги традиции – включително официални ученически униформи, академичен дрескод и силен акцент върху дисциплината, лидерството и извънкласните дейности.

Въпреки че е интернат, „Eton“ се намира само на кратко разстояние от семейния дом на кралските особи, което позволява редовни семейни срещи през уикендите.

Снимка: Getty Images

Принц Уилям е споделял в миналото, че по време на своето обучение често е посещавал замъка Уиндзор за обеди с баба си – кралица Елизабет II.

С този избор принц Джордж ще бъде разделен от по-малките си брат и сестра – принцеса Шарлот и принц Луи, които ще продължат образованието си в друго училище.

Според британските медии решението на принц Уилям и Кейт Мидълтън е резултат от дълго обмисляне и разглеждане на различни училища, включително и други елитни варианти като Marlborough College – училището на Кейт.