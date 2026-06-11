Елен Колева, позната още и с артистичното име Елена Калевска, е една от най-интересните и многопластови личности на своето поколение. Тя е актриса, добре позната от киното и театралната сцена и човек на словото - през 2015 г. тя издава стихосбирката „Мактуб“.

А в последните години Елен насочва вниманието си и към източните учения и различни форми на енергийно познание. Тя изучава философии, свързани със самопознанието, хармонията между тяло и дух и личностното развитие. Особен интерес у нея предизвиква космоенергетиката – биоенерго-информационен метод, който съчетава древни тибетски, индийски и египетски духовни практики със съвременни разбирания за енергията и съзнанието.

Наред с професионалните и духовните занимания, Елен Колева е пример за жена, която умее да поддържа своята визия и добра физическа форма. Винаги елегантна и стилна, тя впечатлява с естествена красота и излъчване. И съчетава умело духовните практики с грижите за тялото.

Актрисата залага на редовни упражнения, които изпълнява у дома. Преди ден тя сподели няколко снимки в социалните мрежи, на които демонстрира нагледно как се грижи за тялото си.

Тя започва с нещо много важно – че не е задължително човек да посещава фитнес зала, за да поддържа мускулатурата си.

Елен залага на тежести за китки и глезени – които използва отскоро, но, както сама твърди, е изключително доволна и от резултата, и от начина, по който се чувства.

„Включвам ги в комбинация с упражнения и танци, а понякога и по време на разходка. Все пак не препоръчвам да се носят прекалено дълго при ходене, защото могат да натоварят тазобедрените стави и коленете“, споделя още тя.

И обяснява още защо този тип упражнения са толкова важни след определена възраст.

„Тогава тялото естествено започва да губи част от мускулната си маса, затова е важно да му даваме причина да я запази. Не са необходими сложни тренировки. Понякога са достатъчни няколко килограма допълнително съпротивление, малко движение и постоянство. Тялото не иска крайности. То иска да бъде използвано, с любов и уважение“, убедена е Елен.

В началото на годината Елен гостува в студиото на „Преди обед“, където говори за любовта, връзките и смъртта като космоенергетик. Дори сподели, че е открила своята сродна душа, макар и да не пожела да назове името на човека до нея.