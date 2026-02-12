Преди четири години, на Зимните олимпийски игри в Пекин, едно момиче, едва на 18, привлече всички погледи и накара светът да говори за него. Айлийн Гу успя да завоюва два златни и един сребърен медал във фрийстайл ските и записа името си в историята на спорта.

Четири години по-късно, Айлийн продължава да бъде една от най-дискутираните атлети в зимните спортове. На Олимпийските игри в Милано/Кортина тя успя да докаже, че победите съвсем ѝ не са случайни – грабвайки сребърното отличие в слоупстайл.

Перфектната комбинация от американски и китайски гени

Те личат не само в красотата на 22-годишната спортистка, но и във волята ѝ за победа.

Интересът ѝ към спорта не е случаен. Нейната майка Ян се е занимавала с бързо пързаляне с кънки в Пекинския университет. Самата Айлин започва да кара ски едва на тригодишна възраст. Звездата ѝ изгрява на Зимните младежки олимпийски игри в Лозана през 2020 г., където печели два златни и един сребърен медал, както и с многократните си успехи на Зимните екстремни игри (Winter X Games).

Снимка: instagram/eileengu

Айлийн е родена в Сан Франциско, САЩ, след като майка ѝ имигрира от Китай. До 15-ата си година момичето живее в Щатите, а впоследствие се мести в родината на майка си и започва да печели не само медали, но и рекламни договори с топ световни марки.

Завършила Станфордски университет, тя е дефилирала за световноизвестни модни марки, позирала е за корицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue и е избран за един от 100-те най-влиятелни хора от списание Time.

Снимка: instagram/eileengu

Айлийн се класира и сред петте най-добре платени жени спортисти в света за 2025 г, чиито приходи се оценяват над 23 милиона долара, според Forbes.

Смятана за една от най-красивите жени в света, Айлин Гу продължава да бъде феномен, който съчетава спортни постижения, бизнес нюх и световна слава.

Снимка: instagram/eileengu

Не само спортист, но и успешен модел

Освен на спорта, Айлийн е отдадена и на модата. Тя се изявява и като модел на глобалната компания за спорт и мода, събития IMG (International Management Group) и е била лице на марки като Victoria's Secret и Louis Vuitton.

Едва на 16 години, тя позира за кориците на шест различни модни списания в Китай – малко след като се установява в страната.

С днешна дата, Айлийн може да се похвали с дългосрочни договори, обхващащи мода и лукс, със западни марки като Porsche, Red Bull и швейцарския производител на часовници IWC Schaffhausen, както и с големи китайски компании.

Снимка: instagram/eileengu

„Когато съм в САЩ, съм американка, но когато съм в Китай, съм китайка“

Айлийн получи много критики за решението си да представлява Китай в Олимпиадата в Пекин през 2022 г. Някои директно я обвиниха, че е „предала Америка“ – след като е родена и отраснала в страната. Други я нарекоха „неблагодарна“.

През юни 2025 г. Гу сподели в подкаста The Burnouts, воден от двама бивши студенти на Станфорд, че първоначално се е почувствала тъжна, неразбрана и разочарована от подобни коментари.

Снимка: instagram/eileengu

„После се ядосах много“, добави тя. „Защото никой не ми позволи да се защитя, да разкажа историята си. Мисля, че всичко това е изключително несправедливо. През последните пет години представлявам Китай на 41 международни състезания и спечелих 39 медала за страната. В сърцето ми е да защитавам Китай и жените на световната сцена.“

В по-ранно интервю - за New York Times през 2022 г. Гу отказа коментар относно гражданството си. Китай забранява двойното гражданство, но според статията на Times няма официална информация, че тя се е отказала от американското си гражданство. Все пак, Айлийн категорично е заявявала: „Когато съм в САЩ, съм американка, но когато съм в Китай, съм китайка.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER