Да спечелиш олимпийско злато и да поставиш нов рекорд е върхово постижение. Да го направиш на рождения си ден – още по-впечатляващо. А да празнуваш победата със своя 2-годишен син на леда – безценно.

Злато, споделено с най-големия й фен – нейният син

Италианската състезателка по бързо пързаляне Франческа Лолобриджида триумфира в дисциплината 3000 метра по време на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 – в деня, в който навърши 35 години. Освен това тя постави и нов олимпийски рекорд в дисциплината.

След като получи златния си медал, тя не се отправи сама към камерите, за да даде първото си интервю като шампион. До нея беше най-важният ѝ фен – малкият Томазо. Двегодишният ѝ син позира с майка си за снимки, а след това я придружи и по време на разговорите с медиите.

Снимка: Instagram/Getty

Именно тогава се роди един от най-симпатичните моменти на Олимпиадата. Докато Лолобриджида говореше пред камерите, Томазо си играеше със златния ѝ медал, окачен около врата му. В един момент той хвана лицето на майка си, а след това посегна и към микрофона. Малчуганът дори свали шапката ѝ, докато тя невъзмутимо продължаваше интервюто си.

Видеото от сцената има милиони гледания в социалната мрежа X и се превърна в един от най-споделяните моменти от Игрите.

Невероятната сила на майките

Зад сладкия кадър обаче стои сериозна история за баланс и смелост. Франческа е истински пример, че майките могат да бъдат силни и да покоряват върхове.

„Не е лесно да съчетаваш това да си състезател и майка“, призна Лолобриджида в интервю. „Този медал е за мен, за хората, които вярваха в мен, и за тези, които казваха: ‘Може би тя няма да се справи’. Те ми дадоха силата да докажа себе си.“

Снимка: Instagram/Getty

Тя подчертава, че не е искала да избира между семейството и спорта: „Не избрах между това да имам семейство и да бъда майка, и това да бъда състезател.“

След като спечели сребро и бронз на Олимпиадата в Пекин през 2022 г., Франческа временно прекъсва кариерата си, за да стане майка. Само шест месеца след раждането на Томазо обаче тя отново е на леда. А през януари 2024 г. вече печели медали от Европейското първенство.

Талант, наследен от леля й – Джина Лолобриджида

Франческа е също толкова борбена, смела и вдъхновяваща, колкото своята пралеля – легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида. Различните източници посочват, че Франческа е правнучка на Лолобриджида, но самата спортистка нарича иконата на киното „леля Лоло“.

Снимка: Instagram/Getty

Макар Джина да е била икона на киното, Франческа наследява същия дух на упоритост, но го насочва в спорта. И резултатите са налице – златен олимпийски медал и сълзи от щастие.

Франческа и Джина са се срещали. Олимпийската шампионка е споделяла, че с гордост носи фамилията й. След спечелването на златния медал в Милано-Кортина Франческа Лолобриджида заяви, че покойната ѝ пралеля би била горда да види фамилното име да блести на различна сцена от филмовата.

„Мисля, че тя щеше да бъде наистина горда да види името Лолобриджида в спорта“, сподели шампионката. „Знам също, че не мога да бъда сравнявана с нея в световен мащаб. Тя беше истинска дива. Но аз се опитвам в моя малък свят да бъда дива в спорта.“

Снимка: Instagram/Getty

На 16 януари 2023 година италианката отдава почит на своята леля, след като актрисата почина на 95 години.

„Да те познавам беше чест, която ме изпълни с гордост. Да нося фамилията Лолобриджида и да бъда сравнявана с теб винаги ми е давало допълнителна сила, за да постигам целите си – и това го дължа на теб. Сега ще останеш един прекрасен спомен, който ще нося завинаги в сърцето си с огромно удовлетворение и уважение.“

Вижте снимките в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER