След като спечели сребро в дисциплината смесени двойки по кърлинг заедно с партньора си Кори Дропкин, 31-годишната Кори Тийс стана първата американка, завоювала олимпийски медал в този спорт! А след успеха си на Олимпийските игри в Милано/Кортина сега тя иска да направи всичко възможно, за да насърчи следващото поколение млади дами да мечтаят за успехи в спорта и живота.

Може би не това е цветът на медала, за който Кори Тийс и Кори Дропкин са мечтаели, когато се изправят срещу шведската двойка Изабела Врана и Расмус Врана във финала на смесените двойки, но въпреки че не се окичват със златото, американците пишат нова страница в историята със сребърните отличия около вратовете си.

Качването им на подиума във вторник (10 февруари) отбеляза исторически първи медал за САЩ в смесените двойки - дисциплина, която бе включена за първи път в програмата на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг през 2018 г.

Освен това е и първият олимпийски медал, спечелен някога от американка в кърлинга – всички предишни отличия на страната са били в мъжкия отборен турнир.

След повторното включване на кърлинга в олимпийската програма в Нагано през 1998 г., най-доброто постижение на женския тим на САЩ остава четвъртото място в Солт Лейк Сити през 2002 г.

А преди появата на Тийс и Дропкин нито един американски отбор в смесените двойки не е достигал до плейофите.

В интервю пред Olympics.com малко след церемонията по награждаването, Тийс споделя колко горда е от историческото си постижение.

„Чувството е нереално. Все още не съм го осъзнала напълно, но това е нещо, към което вървяхме от дълго време, и днес е много голям ден за американския кърлинг“, каза медалистката.

„Изключително съм горда и благодарна, че се качих на подиума днес, като искам да направя всичко по силите си, за да вдъхновя следващото поколение жени в кърлинга", заявява тя.

„Ако момичетата мечтаят смело, могат да постигнат всичко“, категорична е Кори Тийс.

Още преди началото на турнира Тийс и Дропкин посочват първия олимпийски медал на САЩ в кърлинга (спечелен в Торино през 2006 г.) като момента, който ги е накарал да започнат да мечтаят по-силно.

Това оставя дълбок отпечатък у двамата млади състезатели, но за Тийс преживяването става още по-лично, когато Джон Шустър – по-късно олимпийски шампион през 2018 г. – донася медала си в клуба по кърлинг в Дулут, където тя тренира като дете.

„Знам колко е важно да имаш хора, на които да се възхищаваш“, спомня си Тийс.

„Очите ми просто светнаха и си помислих: Уау, това е наистина страхотно – може би и аз мога да направя това някой ден.“

Въпреки че и двамата работят на пълен работен ден – Тийс като лабораторен техник, а Дропкин като брокер на недвижими имоти – те успяват да сбъднат онова, за което някога само са си мечтали.

А учтасието за Тийс може да стене още по-вълнуващо, тъй като тя дори да добави още медали в Кортина - предстои да се включи в женския отборен турнир заедно с Табита Питърсън, който започва в четвъртък, 12 февруари.

От вдъхновена към вдъхновителка – каквото и да предстои, състезателката от Дулут, Минесота, вече мисли как да се свърже с млади момичета, когато се прибере вкъщи в Америка, за да ги окуражи да следват мечтите си.

„Нямам търпение да занеса медала вкъщи, да го споделя с хората, да празнуваме заедно и просто да помогна на момичетата да повярват, че ако мечтаят смело, могат да постигнат всичко“, заявява тя.

Кори Тийс ще участва в женския отборен турнир по кърлинг в четвъртък, 12 февруари, като първият мач е срещу Република Корея.

Вижте повече за представянето на Кори Тийс от снимките в галерията най-горе!

