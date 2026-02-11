С над 600 съобщения с предложения за среща американката София Къркби се превърна в най-желаната дама и спортистка на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026. 24-годишната звезда от тима на САЩ по спускане с шейни превърна Игрите не само в арена за спортни успехи, но и в сцена на любовта. Докато се подготвя за състезанията в женските двойки и отборната щафета, София открито заявява, че няма намерение да си тръгне от Италия, без поне една интересна любовна история.

До момента тя е получила над 600 съобщения от почитатели и потенциални кандидати, след като се обяви за „Най-желаната необвързана дама в Олимпийското село“ в Инстаграм. В публикация, в която дефилира уверено в прилепнал червен тоалет, тя написа: „Щастлива съм да обявя, че ще ви покажа как изглежда личният живот на един олимпиец, който се среща с хора по време на Олимпиадата.“

Интересът е толкова сериозен, че тя вече е има 2 насрочени срещи за 14 февруари – Деня на влюбените. Къркби планира да започне романтичните си „олимпийски срещи“ след състезанията си, когато напрежението на пистата отстъпи място на по-лични емоции.

Снимка: Инстаграм

Само за дни последователите й в Инстаграм растат лавинообразно – от няколко хиляди преди Олимпиадата, в момента хората, които я следват, са почти 28 хиляди.

Зад игривия тон обаче стои сериозна спортистка. София се състезава за САЩ още от 16-годишна възраст и заедно със своята партньорка вече влезе в историята като част от първата американска двойка, класирала се в новата олимпийска дисциплина женски двойки на шейна за 2026 г.

Снимка: Инстаграм

Самата тя признава, че динамичният живот на професионален спортист прави запознанствата трудни – постоянните пътувания, лагери и състезания правят почти невъзможно поддържането на пълноценна и здрава връзка. Затова Олимпийското село се оказва перфектната възможност да съчетае адреналина от спорта с тръпката от новите запознанства.

Разбира се, тя има и своите „червени флагове“, които да й сигнализират и да отсеят кандидатите за сърцето й – грубо поведение, обсебване от бивши връзки или неподходящ външен вид са сигурен начин срещата да приключи бързо.

Снимка: Инстаграм

Освен професионален спортист, Къркби се занимава и с грънчарство и правене на фигури и предмети от глина. На Игрите в Италия тя представи изработени от нея значки, които се превръщат в неповторимо артистично допълнение към атмосферата на Олимпиадата.

Снимка: Инстаграм

Вижте всички снимки в Галерията.

