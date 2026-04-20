Световната суперзвезда Шер е станала баба. Оказва се, че синът й Илайджа е имал кратко романтично увлечение, след което половинката му е забременяла, пише Мирър.

Изпълнителката на Belive е разбрала, че има 15-годишна внучка, за която никога не е знаела. Твърди се, че това е станало по телефона, след разговор с майката на детето.

Бившият модел Кейти Едуардс твърди, че дъщеря ѝ, Евър, е дъщеря и на Илайджа, син на Шер и втория ѝ съпруг Грег Алман. Тя търди, че са разговаряли по телефона и че певицата останала без думи от шокиращата новина, че има внучка тийнейджърка. Шер се е свързала с нея, за да я попита дали това е истина, след като слуховете започнали да се разпространяват в семейството, пише още изданието.

Да имат тайни явно е характерно за семейството на Шер. Тя засенчи сватбата на сина си Чаз Боно с гигантски пръстен, за който се твърди, че е, защото тайно се е омъжила. 79-годишната е във връзка с Александър „AE“ Едуардс.

Разбира се, с приблизително 360 милиона нетно богатство на Шер и разликата във възрастта с половинката ѝ, феновете винаги са се притеснявали за намеренията му. Но певицата е говорила директно по този въпрос неведнъж, казвайки, че макар на хартия да изглежда „абсурдно“, в реалния живот те се разбират чудесно.

Двамата се запознават на Седмицата на модата в Париж през 2022 г. и въпреки постоянните коментари, тя ясно заяви, че не се интересува от външни мнения. „Те не живеят моя живот“, каза тя.