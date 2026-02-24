Супермоделът Бела Хадид признава, че все още търси баланса в живота си и разкрива подробности за борбата си с лаймската болест. Тя откровено признава колко трудно й е било да казва "не" и да пропуска възможности в професионален план, докато е била на легло заради заболяването. Говори пред фенове без срам и страх за нещата, които тази болест й е отнела.

Бела Хадид споделя, че е била принудена да откаже „всяка работа за почти година“ заради лечението, през което е трябвало да премине. Решението е било емоционално тежко. „Чувстваш се заменим, а това усещане ме накара да страдам още повече“, признава тя в интервю.

Да се завърнеш към себе си

Днес супермоделът споделя, че се чувства в хармония със себе си и най-накрая е успяла да постигне емоционален баланс. В момента тя прекарва повече време в Тексас, където живее сред природата, заобиколена от конете и кучето си. „Да имам истински живот там и след това да се върна към работата си я прави много по-смислена“, обяснява тя.

Бела Хадид е категорична, че предишният ѝ начин на живот е бил „нестабилен“. В терапия тя работи върху това да не обвързва личната си стойност с професионалните успехи. „Дълго време да кажа „не“ на работа беше немислимо - коя съм аз, че да отказвам?“, споделя тя. „Сега вярвам, че хората познават сърцето ми и личността ми достатъчно добре, за да мога да избирам проектите, които са с и за хората, които обичам, уважавам и подкрепям. Това е достатъчно. И аз съм достатъчна“, откровено добавя моделката.

Снимка: Getty Images

Живот с хронично заболяване

Красавицата живее с Лаймска болест от 16-годишна възраст. Заболяването причинява силни ставни болки, тревожност, мозъчна мъгла, хронична умора и други тежки симптоми. Същата диагноза имат брат й и майка й. През годините, докато кариерата ѝ се развива под светлините на прожекторите, Бела неведнъж е споделяла подробности за периодите на лечение и рецидивите на заболяването.

Снимка: Getty Images

През август 2023 г. тя написа в социалните мрежи, че здравословното й състояние се влошава. По думите ѝ да бъдеш „толкова тъжен и болен, въпреки всички благословии и възможности“, е било изключително объркващо преживяване за нея. За семейството, борбата със заболяването е била тежко изпитание, но ги е направило по-сплотени и ценящи се един друг.

Към момента Бела Хадид продължава да съчетава внимателно подбраните професионални ангажименти с грижата за здравето си - важен и труден урок, който обаче я кара изцяло да преосмисли кариерата си и собствената си идентичност.