Шакира никога не е била от артистите, които играят на сигурно на сцената. И настоящото ѝ турне „Las mujeres ya no lloran“, в подкрепа на едноименния ѝ албум, е поредно доказателство за това. То се превърна в нещо много по-голямо и интимно, отвъд всякакви очаквания.

Само преди броени часове, певицата буквално разтърси Буенос Айрес с поредния си концерт. И феновете в Аржентина станаха свидетели на един от най-емоционалните и стоплящи моменти.

Шоуто започна с познат жест, който вече се превърна в запазена марка на турнето - синовете на Шакира, Милан и Саша, се появиха на огромните екрани, докато тя изпълнява „Acróstico“. Това е една от най-личните песни на певицата, посветена на преживяванията ѝ в последните години – раздялата с бащата на децата ѝ Жерар Пике и решението да напусне Барселона.

Но в Буенос Айрес Шакира реши да отиде по-далеч. По време на песента, Милан и Саша неочаквано излязоха на сцената.

Малки модни икони

Появата на двете момчета предизвика истинска вълна от коментари в социалните мрежи. Включително и от модните фенове, които побързаха да отбележат, че Милан и Саша са облечени в светлосини костюми, комбинирани с бели ризи и подходящи маратонки. Визията им бе координирана с тази на майка им, която носеше стилна рокля в същия цветови нюанс.

И всички бяха единодушни в едно - Аржентина получи момент, на който целият свят вече завижда.

Турне, което пише история

Турнето „Las mujeres ya no lloran“ вече се оформя като едно от най-амбициозните начинания на Шакира. То обхваща период от цяла една година – стартира на 11 февруари 2025, а краят му ще бъде поставен на 27 февруари 2026 г.

И между емоционалните изненади, семейната топлота и модните моменти Шакира създаде представления, които никога няма да бъдат забравени от почитателите ѝ.

Във видеото - вижте рекордите, които Шакира постави като певица и артист:

