Въпреки че Памела Андерсън отдавна свързваме с три основни теми в красотата – характерните й тънки вежди, блестяща усмивка и ярко руса коса – през 2025 г. тя направи нещо абсолютно нетипично за визията си. Актрисата се превърна в истински хамелеон, сменяйки драстично прическите си.

Въпреки че актрисата започна 2025 г. с характерните си светли кичури, а през октомври предизвика вълнение у феновете си, когато дебютира с най-смайващата прическа до момента – къса червена коса. Този рязък преход от дълго и русо към късо и червено е същината на нейния „хамелеонски“ стил през годината.

„Понякога се поглеждам в огледалото и си казвам: „О, боже. Кой е това?“, припомня People.

Тя обаче не се ангажира с нищо твърде дълго и не спира да загатва за още промени: „Ще стана руса за нула време. Или може би с друг цвят. Кой знае?“ Ето как се развива хронологията в прическите на звезда от „Спасители на плажа“.

Прическите на Памела Андерсън през 2025 г.

Андерсън откри годината с елегантни характерни за стила й руси кичури по време на Седмицата на модата в Париж през януари.

Снимка: Getty Images

Пам се появи с обемен бретон, напомнящ за героинята й Си Джей Паркър през февруари.

Снимка: Getty Images

Актрисата от излезе с по-къса и накъдрена коса през май.

Снимка: Getty Images

Тя посети кметството на Sirius XM с прическа в стил 50-те години. Пам присъства на премиерата на филма в Ню Йорк с подобна ретро прическа през юли.

Снимка: Getty Images

Тя заложи на разпуснати вълни и се отличи с бретон, сресан встрани през септември.

Снимка: Getty Images



На Седмицата на модата в Париж през октомври, Пам шокира с нов червен цвят. Снимка: Getty Images

