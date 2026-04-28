Тежък инцидент помрачи подготовката за предстоящия концерт на Шакира в Бразилия, след като член на техническия екип загина по време на изграждането на сцената. Инцидентът е станал само дни преди планираното участие на изпълнителката на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, където тя трябва да бъде хедлайнер на мащабното събитие „Todo Mundo no Rio“.

Фатален инцидент по време на подготовката

Колеги на пострадалия са успели да го извадят от съоръжението преди пристигането на спасителните екипи. На място му е оказана първа помощ, след което е транспортиран до общинската болница „Мигел Коутo“, но по-късно е починал от нараняванията си. Очевидци разказват, че ситуацията се е развила внезапно, след като част от конструкцията се е срутила, а хората наоколо са започнали панически да реагират и да се опитват да помогнат.

Реакция на организаторите

Организаторите на събитието потвърдиха трагедията в официално изявление, като изразиха съболезнования към семейството на загиналия и заявиха, че оказват пълна подкрепа на близките и екипа му. Към момента няма официален коментар от страна на Шакира.

Концертът остава под въпрос

Очаква се концертът, насрочен за началото на май, да привлече огромна публика, тъй като подобни събития на Копакабана традиционно събират стотици хиляди, а понякога и милиони зрители. Все още не е ясно дали трагичният инцидент ще повлияе на провеждането на концерта, докато властите продължават да изясняват обстоятелствата около случилото се.