Геомагнитните бури представляват внезапни промени в магнитното поле на Земята, предизвикани от активността на Слънцето. Те могат да окажат влияние върху човешкия организъм, като при някои хора реакциите са по-силно изразени. Жените често попадат сред групите, които са по-чувствителни към подобни промени, поради физиологични, хормонални и психологически фактори.
Възможни физически симптоми
Главоболие и мигрена
Жените, които страдат от мигрена или хронични главоболия, често съобщават за усилване на симптомите по време на геомагнитни смущения. Счита се, че промените в магнитното поле влияят на кръвообращението и на електрическата активност в мозъка, което може да отключи болка.
Умора и липса на енергия
По време на силни бури някои жени изпитват необичайна умора, спад в жизнеността и нужда от повече сън. Това може да е свързано с понижаване на кислородното усвояване или с нарушаване на биологичните ритми.
Повишена чувствителност към болка
Според наблюдения, магнитните промени могат да засилят чувствителността към болка, което влияе особено при жени с хронични заболявания, артрит, фибромиалгия или предменструални оплаквания.
Хормонални и емоционални реакции
Емоционална нестабилност
Жените са по-податливи на промени в настроението поради естествените хормонални цикли. Геомагнитните смущения могат да засилят тревожността, раздразнителността или напрежението. Някои изследвания предполагат, че магнитното поле може да влияе на нивата на серотонин, свързан с емоционалното състояние.
Нарушения на съня
Инсомнията или неспокойният сън са често срещани в периоди на магнитни бури. Жените, които страдат от предменструален синдром или хормонален дисбаланс, могат да усетят по-силно смущенията в циркадния ритъм.
Влияние върху сърдечно-съдовата система
Някои жени съобщават за ускорен пулс, усещане за напрежение в гърдите или краткотрайно повишаване на кръвното налягане по време на геомагнитни бури. Счита се, че това е резултат от стресовата реакция на тялото и влиянието върху автономната нервна система.
Кои жени са по-чувствителни
- Жени с мигрени или хронични неврологични проблеми.
- Жени с хормонален дисбаланс или силно изразен ПМС.
- Бременни жени.
- Жени с тревожни разстройства.
- Жени със сърдечно-съдови заболявания.
Практични съвети при геомагнитни бури
- Намаляване на стреса и избягване на натоварени графици.
- Достатъчен прием на вода.
- По-кратко време пред телефона или компютъра.
- Разходки на открито и умерена физическа активност.
- Спазване на стабилен режим на сън.
- Лека и балансирана храна.
- Следене на индивидуалните реакции на организма.
