Геомагнитните бури представляват внезапни промени в магнитното поле на Земята, предизвикани от активността на Слънцето. Те могат да окажат влияние върху човешкия организъм, като при някои хора реакциите са по-силно изразени. Жените често попадат сред групите, които са по-чувствителни към подобни промени, поради физиологични, хормонални и психологически фактори.

Възможни физически симптоми

Главоболие и мигрена

Жените, които страдат от мигрена или хронични главоболия, често съобщават за усилване на симптомите по време на геомагнитни смущения. Счита се, че промените в магнитното поле влияят на кръвообращението и на електрическата активност в мозъка, което може да отключи болка.

Умора и липса на енергия

По време на силни бури някои жени изпитват необичайна умора, спад в жизнеността и нужда от повече сън. Това може да е свързано с понижаване на кислородното усвояване или с нарушаване на биологичните ритми.

Повишена чувствителност към болка

Според наблюдения, магнитните промени могат да засилят чувствителността към болка, което влияе особено при жени с хронични заболявания, артрит, фибромиалгия или предменструални оплаквания.

Хормонални и емоционални реакции

Емоционална нестабилност

Жените са по-податливи на промени в настроението поради естествените хормонални цикли. Геомагнитните смущения могат да засилят тревожността, раздразнителността или напрежението. Някои изследвания предполагат, че магнитното поле може да влияе на нивата на серотонин, свързан с емоционалното състояние.

Нарушения на съня

Инсомнията или неспокойният сън са често срещани в периоди на магнитни бури. Жените, които страдат от предменструален синдром или хормонален дисбаланс, могат да усетят по-силно смущенията в циркадния ритъм.

Влияние върху сърдечно-съдовата система

Някои жени съобщават за ускорен пулс, усещане за напрежение в гърдите или краткотрайно повишаване на кръвното налягане по време на геомагнитни бури. Счита се, че това е резултат от стресовата реакция на тялото и влиянието върху автономната нервна система.

Кои жени са по-чувствителни

Жени с мигрени или хронични неврологични проблеми.

Жени с хормонален дисбаланс или силно изразен ПМС.

Бременни жени.

Жени с тревожни разстройства.

Жени със сърдечно-съдови заболявания.

Практични съвети при геомагнитни бури

Намаляване на стреса и избягване на натоварени графици.

Достатъчен прием на вода.

По-кратко време пред телефона или компютъра.

Разходки на открито и умерена физическа активност.

Спазване на стабилен режим на сън.

Лека и балансирана храна.

Следене на индивидуалните реакции на организма.

