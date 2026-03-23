Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес нямат причина да поддържат скромен начин на живот. Богатството на футболиста се е увеличило значително през кариерата му и той открито споделя лукса, който може да си позволи със семейството.

Все пак, една от последните публикации на Джорджина в социалните мрежи предизвика истински дебат, като някои потребители дори я определиха като безвкусна и прекалено показна.

Колко е „твърде много“?

В момента Роналдо е в Испания, за да подпомогне възстановяването си от наскорошна травма - докато настоящият му дом в Саудитска Арабия е под атака от Иран.

Рияд, където Роналдо живее с партньорката си и техните пет деца, е бил мишена на Иран в отговор на вълната от атаки от страна на САЩ и Израел, започнала в събота.

В контраст на това, снимките, които Джорджина сподели, показват двойката, докато се наслаждава на тиха и спокойна вечеря в Мадрид.

Макар че това, което привлече вниманието, не беше мястото. Беше нивото на лукс, показано в кадъра. От скъпи бижута до рядък суперавтомобил, изображението бързо придоби популярност в социалните мрежи. А хората дори започнаха да оценяват общата стойност на всичко, което се вижда.

Сред най-забележителните предмети са Bugatti Centodieci, голям годежен пръстен и два луксозни часовника Patek Philippe. Според Daly Mail това се оценява приблизително на 20 милиона долара.

За допълнителен ефект, към публикацията звучи песента „Diamonds“ на Риана – сякаш засилвайки посланието, което мнозина извлякоха от снимката: „Това не е никак скромно!“.

Защо реакциите са толкова негативни

Това не е първият път, когато двойката споделя моменти от разточителния си начин на живот. Но реакцията този път е различна. Потребителите на социалните мрежи критикуват публикацията като прекалена - на фона на войната в Близкия Изток, която изостря темата за икономическите различия.

И не се става дума само за пари – мнозина смятат, че тя преминава границата на „ненужно показност“.

