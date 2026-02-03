За мнозина Джорджина Родригес е икона на стил и красота. И това не изненадващо – тя стриктно гради своя имидж, полагайки и много усилия и старания.

Въпреки многобройните си ангажименти, свързани с отглеждането на шестте си деца, половинката на Кристиано Роналдо стриктно се придържа към ежедневната си програма – в която централно място заема спортът.

Физическите упражнения помага по няколко начина на Джорджина - от една страна заздравяват тялото ѝ и поддържат добрата му форма, а от друга ѝ помагат да облекчава напрежението, свързано с натоварения ѝ начин на живот.

Страстта към спорта

Джорджина винаги е полагала много грижи да изглежда безупречно. А сега още повече - тъй като иска да изглежда максимално добре на предстоящата си сватба с любимия си Кристиано.

Тя се стреми да поддържа здравословен режим на хранене, макар от време на време да се позволява малки удоволствия. Често се подлага и на естетични процедури. Но все пак, основното на което залага в желанието си да изглежда добре, е редовният спорт.

Сред различните спортни дисциплини, тя предпочита боксa. Чрез него облекчава стреса и подобрява координацията си. Той ѝ помага и да стегне корема, ръцете и краката си, като същевременно изгаря много калории. Това е и перфектният спорт, съчетаващ сила, издръжливост и гъвкавост.

За Джорджина боксът не е просто мода, а истинска „философия на благосъстоянието“. Целта ѝ, успоредно с перфектната визия, е и да се чувства добре със себе си – изпълнена с енергия и увереност. Затова тя винаги отделя време за спорт, адаптирайки го към натоварения си график и честите пътувания.

И още спорт!

Рутината на Джорджина включва и няколко други спортни дисциплини, освен бокса, както самата тя е споделяла в социалните мрежи. Тя го комбинира с упражнения за сила, функционални тренировки и кардио практики. Така постига пълноценно натоварване на тялото, подобрява мускулния тонус и повишава издръжливостта си.

В Instagram, където споделя част от живота си с милионите си последователи, тя обикновено показва видеа от тренировки под ръководството на фитнес специалисти.

Макар едва на 32 години Джорджина Родригес вече изживява най-добрите си лични и професионални моменти. Живее щастливо и в пълно благополучие в Саудитска Арабия с Кристиано Роналдо и децата им. И продължава да излъчва силен образ на уверена и дисциплинирана жена – която знае какво иска от живота.

Снимка: Instagram/georginagio

