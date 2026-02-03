Февруари е месецът, в който любовта е във въздуха, а календарът ни отбелязва с голямо червено сърце датата 14-и. Независимо дали планирате романтична вечеря на Свети Валентин или парти с приятелки, подготовката за този ден е ритуал, който започва много преди да облечете роклята си.

През 2026 г. тенденциите в красотата казват едно: „Бъди най-добрата, но естествена версия на себе си“. Подготовката вече не е само стремеж към съвършенство, а начин да си подарите доза увереност и грижа. Ето как да се подготвите стъпка по стъпка.

Гладка кожа за Свети Валентин

Снимка: iStock

За да се чувствате комфортно в новата си рокля, епилацията и грижата за тялото са ключови. Планирайте я поне 2-3 дни по-рано, за да избегнете зачервявания. Направете си нежен пилинг и хидратирайте кожата с масла с леки блестящи частици – това ще придаде сатенен завършек на краката и деколтето ви. Според експертите в парфюмерията през 2026 г. доминират следните ароматни натки, според Cosmetics Design.

Класически – розови, цветни и цитрусови аромати, но с по-чист и модерен характер – например роза с минерални нюанси или цитрус, опакован в топли смоли.

Аромати, които носят емоция – лавандула, жасмин, бергамот и други цветни ухания.

Плодови нотки – малини и шафран се очаква да бъдат популярни, но по-елегантни и не прекалено сладки.

Дървесни и земни акорди за по-топъл ефект – кедър, сандалово дърво и дървесни тонове дават по-богата ухаеща основа, предпочитана както в парфюми, така и в ароматни масла или дифузери.

След здравето на кожата на цялото тяло, идва моментът за грижа за кожата на лицето. Преди да посегнете към четките за грим, запомнете – сияйната кожа е най-добрият аксесоар за вашата среща.

Подготовка на кожата за грим

Гримьорите на звезди като Джена Ортега и Ел Фанинг споделят, че тайната на безупречната визия на червения килим през 2026 г. е в подготовката. Използвайте серуми с Витамин С и Е за мигновена свежест. Тенденциите включват кратки сесии с LED устройства за лифтинг ефект преди нанасянето на продуктите. За да изглежда червилото ви перфектно, започнете с хидратираща маска за устни с колаген още докато се обличате, сочи Times of India.

Пухкави устни за Свети Валентин

Снимка: Istock.com

Ако трябва да изберете само един тренд, на който да заложите за 14 февруари, това са Cloud Lips. Вдъхновени от цвета на 2026 г. според Pantone – „Cloud Dancer“, тези устни са нежни, ефирни и сякаш размити от целувка.

Как да ги постигнете? Забравете за острите контури и молива. Използвайте матови червила в телесни или розови нюанси и нежно разнесете краищата с пръст или мека четка. Целта е мек, „замъглен“ фокус, който изглежда естествено и стои комфортно през цялата вечер.

Фон дьо тенът за среща на 14 февруари

Снимка: iStock

Ако устните през 2026 г. са нежни и размити като облак, то при очите и тена на лицето правилата се променят към сияние и артистична свобода. За Свети Валентин забравете за тежките пластове грим – целта е да изглеждате свежи, сякаш светите отвътре.

Тенденцията Glass Skin достига своя пик през 2026 г., но в по-практичен и естествен вариант. Матовите, плътни основи официално са в миналото. Модерният фон дьо тен е със серумна текстура, хибрид между грим и грижа за кожата. Той не прикрива луничките или естествената текстура, а само изравнява тена. Търси се ефекта на „скъпата кожа“ – лек сатенен блясък, който отразява светлината на свещите по време на вашата романтична вечеря.

Грим за очите

През 2026 г. очите са мястото, където можете да експериментирате. Ето двата водещи тренда:

„Поглед като на сирената“ е нежна и мистична визия, която използва влажни текстури. Нарисувайте тънка линия с кафяв или сив молив и я разнесете, за да създадете ефект на „мъгла“ около окото. Това придава съблазнителен и леко загадъчен вид.

Металически отблясъци на очите. Малко хайлайтър или кремообразни сенки с метален ефект в средата на клепача ще накарат очите ви да искрят при всяко премигване.

Ламиниране на мигли за 14 февруари – да или не?

Миглите през 2026 г. са дълги, но не в никакъв случай не изглеждат разделени. Спиралата трябва да подчертава всяко косъмче, без да създава ефект „паяжина“. За Свети Валентин можете да опитате кафява спирала за по-мек и романтичен поглед, или да заложите на класическо черно за повече драма.

Още актулани трендове при подготовката за среща за Свети Валентин, предстои да споделим с вас.

