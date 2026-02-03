Февруари е месецът, в който любовта е във въздуха, а календарът ни отбелязва с голямо червено сърце датата 14-и. Независимо дали планирате романтична вечеря на Свети Валентин или парти с приятелки, подготовката за този ден е ритуал, който започва много преди да облечете роклята си.

През 2026 г. тенденциите в красотата казват едно: „Бъди най-добрата, но естествена версия на себе си“. Подготовката вече не е само стремеж към съвършенство, а начин да си подарите доза увереност и грижа. Ето как да се подготвите стъпка по стъпка.

Гладка кожа за Свети Валентин

Снимка: iStock

За да се чувствате комфортно в новата си рокля, епилацията и грижата за тялото са ключови. Планирайте я поне 2-3 дни по-рано, за да избегнете зачервявания. Направете си нежен пилинг и хидратирайте кожата с масла с леки блестящи частици – това ще придаде сатенен завършек на краката и деколтето ви. Според експертите в парфюмерията през 2026 г. доминират следните ароматни натки, според Cosmetics Design.

  • Класически – розови, цветни и цитрусови аромати, но с по-чист и модерен характер – например роза с минерални нюанси или цитрус, опакован в топли смоли.
  • Аромати, които носят емоция – лавандула, жасмин, бергамот и други цветни ухания.
  • Плодови нотки – малини и шафран се очаква да бъдат популярни, но по-елегантни и не прекалено сладки.
  • Дървесни и земни акорди за по-топъл ефект – кедър, сандалово дърво и дървесни тонове дават по-богата ухаеща основа, предпочитана както в парфюми, така и в ароматни масла или дифузери.

След здравето на кожата на цялото тяло, идва моментът за грижа за кожата на лицето. Преди да посегнете към четките за грим, запомнете – сияйната кожа е най-добрият аксесоар за вашата среща.

Подготовка на кожата за грим

Гримьорите на звезди като Джена Ортега и Ел Фанинг споделят, че тайната на безупречната визия на червения килим през 2026 г. е в подготовката. Използвайте серуми с Витамин С и Е за мигновена свежест. Тенденциите включват кратки сесии с LED устройства за лифтинг ефект преди нанасянето на продуктите. За да изглежда червилото ви перфектно, започнете с хидратираща маска за устни с колаген още докато се обличате, сочи Times of India.

Пухкави устни за Свети Валентин

Снимка: Istock.com

Ако трябва да изберете само един тренд, на който да заложите за 14 февруари, това са Cloud Lips. Вдъхновени от цвета на 2026 г. според Pantone – „Cloud Dancer“, тези устни са нежни, ефирни и сякаш размити от целувка.

Как да ги постигнете? Забравете за острите контури и молива. Използвайте матови червила в телесни или розови нюанси и нежно разнесете краищата с пръст или мека четка. Целта е мек, „замъглен“ фокус, който изглежда естествено и стои комфортно през цялата вечер.

Фон дьо тенът за среща на 14 февруари

Снимка: iStock

Ако устните през 2026 г. са нежни и размити като облак, то при очите и тена на лицето правилата се променят към сияние и артистична свобода. За Свети Валентин забравете за тежките пластове грим – целта е да изглеждате свежи, сякаш светите отвътре.

Тенденцията Glass Skin достига своя пик през 2026 г., но в по-практичен и естествен вариант. Матовите, плътни основи официално са в миналото. Модерният фон дьо тен е със серумна текстура, хибрид между грим и грижа за кожата. Той не прикрива луничките или естествената текстура, а само изравнява тена. Търси се ефекта на „скъпата кожа“ – лек сатенен блясък, който отразява светлината на свещите по време на вашата романтична вечеря.

Грим за очите

Снимка: LadyZone.bg

През 2026 г. очите са мястото, където можете да експериментирате. Ето двата водещи тренда:

  • „Поглед като на сирената“ е нежна и мистична визия, която използва влажни текстури. Нарисувайте тънка линия с кафяв или сив молив и я разнесете, за да създадете ефект на „мъгла“ около окото. Това придава съблазнителен и леко загадъчен вид.
  • Металически отблясъци на очите. Малко хайлайтър или кремообразни сенки с метален ефект в средата на клепача ще накарат очите ви да искрят при всяко премигване.

Ламиниране на мигли за 14 февруари – да или не?

Снимка: LadyZone.bg

Миглите през 2026 г. са дълги, но не в никакъв случай не изглеждат разделени. Спиралата трябва да подчертава всяко косъмче, без да създава ефект „паяжина“. За Свети Валентин можете да опитате кафява спирала за по-мек и романтичен поглед, или да заложите на класическо черно за повече драма.

Още актулани трендове при подготовката за среща за Свети Валентин, предстои да споделим с вас.

