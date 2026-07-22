Мат Деймън изненада феновете с любопитно признание за снимките на новия филм „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан. Въпреки впечатляващата физическа трансформация, през която преминава за ролята на Одисей, актьорът признава, че в една от най-динамичните сцени е бил заместен от жена каскадьор.

По време на гостуване в подкаста Happy Sad Confused Деймън разказва, че продукцията е използвала специални техники с принудителна перспектива при заснемането на битката с митичните лестригони – раса от гиганти, описани в поемата на Омир. За да бъде постигнат желаният визуален ефект, до високите каскадьори били привлечени и изпълнители с по-нисък ръст, сред които и неговата дубльорка.

„Моята дубльорка беше жена – каскадьор, която имаше най-впечатляващите ръце, които съм виждал през живота си“, споделя с усмивка носителят на „Оскар“.

Снимка: Getty Images

Не всички мускули на екрана са негови

Деймън не крие, че е положил огромни усилия, за да влезе във форма за ролята. Той е спазвал стриктен хранителен режим и интензивна тренировъчна програма, благодарение на които е достигнал теглото, което е имал още като ученик. Въпреки това актьорът подчертава, че успехът на подобни продукции се дължи и на работата на каскадьорите, които често остават извън светлината на прожекторите. Именно затова той решава публично да отдаде заслуженото признание на жената, която го е замествала в част от сцените.

Снимка: Getty Images

Коя е дубльорката?

Според американски медии става дума за опитната каскадьорка Девин Далтън, която има зад гърба си участие в редица мащабни филмови и телевизионни продукции. Тя също потвърди участието си в „Одисея“ и сподели, че е било чест да работи по филма и да бъде дубльор на Мат Деймън.

Един от най-трудните проекти в кариерата му

Актьорът определя „Одисея“ като най-физически натоварващия филм в кариерата си. Освен продължителната подготовка, снимките включвали тежки каскади, сложни практически ефекти и работа в сурови природни условия – отличителен почерк на режисьора Кристофър Нолан, който предпочита реалните декори и минималното използване на компютърни ефекти.

Макар зрителите да останаха впечатлени от атлетичната визия на Мат Деймън на големия екран, самият той признава, че част от най-запомнящите се кадри са резултат от професионализма на неговата каскадьорка.