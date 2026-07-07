Лорен Бенет, член на момичешката група G.R.L. и гостуващ изпълнител в световния хит Party Rock Anthem на LMFAO, почина на 37-годишна възраст, съобщава „Гардиън“.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на нашата любима Лорен“, написа групата на страницата си в Инстаграм. „Сърцата ни са разбити и не можем да изразим колко много означаваше тя за нас.“ Причината за смъртта не е посочена, пише още БТА.

Родена в Меофъм, Кент, Великобритания, Бенет участва в местни конкурси за таланти и пее в пъбове и барове, преди да се включи в популярно тв риалитито. След като е елиминирана във финалната фаза, тя е поканена на прослушване за нова момичешка група, наречена Paradiso Girls.

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След като се присъединява към групата, Бенет се премества в Лос Анджелис на 17-годишна възраст. Групата издава сингъла Patron Tequila с участието на Лил Джон и Ив, който достига трето място в класацията за танцови клубни песни в САЩ през 2009 г.

След като Party Rock Anthem на LMFAO се превръща в световен хит през 2011 г., Бенет се присъединява към G.R.L. – петчленна изцяло женска група. Групата участва в сингъла на Pitbull от 2014 г. Wild Wild Love и постига най-големия си успех с Ugly Heart, който достига Топ 20 във Великобритания и Топ 5 в Австралия и Нова Зеландия.

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След смъртта на певицата от групата Симоне Батъл през 2014 г. G.R.L. издава сингъл в нейна памет, озаглавен Lighthouse, и започва партньорство с благотворителната организация за психично здраве Give an Hour.

„Има много млади хора, които отнемат живота си, а музикалната индустрия оказва огромно влияние върху младежта“, заяви Бенет по онова време. „Надяваме се, че ще успеем да помогнем на поне един човек.“

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G.R.L. продължиха да изнасят от време на време концерти на живо и за кратко се събраха отново като четиричленна група през 2020 г., припомня „Гардиън“.

„Завинаги ще пазим в сърцата си любовта, смеха и безбройните спомени, които тя ни даде“, написаха G.R.L. в почит към Бенет.

„Нейният прекрасен дух докосна живота на толкова много хора и тя ще ни липсва дълбоко и завинаги ще бъде обичана", допълниха от групата.