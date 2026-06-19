Номинираният за „Грами" хип-хоп продуцент Тей Кийт е починал на 29-годишна възраст, предаде "Гардиън".

Продуцентът, работил с изпълнители като Бионсе, Травис Скот, Дрейк, Карди Би и Джей Кол е бил открит в апартамента си в Нашвил, щата Тенеси, по време на проверка за сигурност, извършена от полицията.

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Роден като Британвиъс Чембърс, Кийт е известен като създател на музикалния хит Sicko Mode на Травис Скот и Nonstop на Дрейк.

Той е бил номиниран за „Грами“ за най-добра рап песен за "Sicko Mode", както и отново през 2024 г. за продукцията си върху Rich Flex на Дрейк и 21 Savage.

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От полицията в Нашвил съобщиха, че не се подозира насилствена смърт. Причината за смъртта остава неизяснена до приключване на аутопсията.

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През 2024 г. Тей Кийт и неговият мениджър Камбриан Стронг попадат в класацията „30 под 30“ на списание „Форбс" в категория „Музика“.

Списание „Билборд" го определя като един от най-влиятелните продуценти на XXI век, пише още ДПА.

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След новината за смъртта му редица изпълнители изразиха съболезнования в социалните мрежи.

Истинското име на Тей Кийт е Брайтейвиъс Лакейт Чембърс (Brytavious Lakeith Chambers). Роден е в Мемфис, щата Тенеси, и започва да прави бийтове още около 14-годишна възраст.

Става световно известен благодарение именно на „Sicko Mode“ - той е съпродуцент на хита на Травис Скот, който достига №1 в Billboard Hot 100 и му носи номинация за награда „Грами“.

Започва кариерата си с местната мемфиска сцена. Един от първите му важни партньори е BlocBoy JB, с когото се запознава като тийнейджър. Тяхната песен „Look Alive“ с Дрейк става огромен хит.

Не изоставя образованието си, въпреки успеха. Дори след като започва да работи с Дрейк и кариерата му тръгва стремглаво нагоре, той завършва бакалавърска степен в Middle Tennessee State University през 2018 г.

Той е сред хората, които популяризират модерния „мемфиски“ трап звук. Тежките баси и мрачните мелодии се превръщат в негова запазена марка.

Интересно е, че въпреки младата си възраст, Тей Кийт оставя след себе си десетки платинени хитове и е смятан за един от най-влиятелните трап продуценти на своето поколение.

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Почивай в мир, Тей Кийт!