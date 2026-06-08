Актьорът Антъни Хед, най-известен с ролята си на Рупърт Джайлс в „Бъфи, убийцата на вампири“, е починал на 72-годишна възраст след усложнения, причинени от пневмония, съобщава „Дейли Стар“.

Той е издъхнал спокойно, заобиколен от семейството си.

Дъщерите му Емили и Дейзи Хед публикуваха съвместно изявление, в което заявиха: „С натежали сърца съобщаваме за смъртта на нашия изключителен баща Антъни Хед.“

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Хед оставя след себе си дълга кариера в телевизията и киното, като е познат с ролите си в „Бъфи, убийцата на вампири“, „Тед Ласо“, „Мерлин“ и „Little Britain“.

Популярността му нараства още през 80-те години чрез рекламите на известен бранд кафе.

В изявлението на семейството се подчертава, че неговото наследство ще продължи да живее чрез продукциите, в които е участвал - и чрез публиката, която ги обича.

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И двете му дъщери също развиват актьорска кариера. Емили Хед участва в „The Inbetweeners“ и „Emmerdale“, а Дейзи Хед се появява в „Shadow and Bone“ и „Harlots“.

Брат му Мъри Хед също е утвърден изпълнител, познат с ролята си в „Sunday Bloody Sunday“ и с музикални участия в „Jesus Christ Superstar“ и „Chess“, пише още БГНЕС.

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Семейството е помолило за лично пространство в този труден момент, докато почит към актьора продължават да изразяват фенове и колеги.