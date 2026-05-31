Кели Лий Къртис – сестрата на Джейми Лий Къртис и най-голямата дъщеря на Тони Къртис и Джанет Лий – е починала на 69-годишна възраст, съобщава „Пийпъл“.

Новината беше съобщена от 67-годишната Джейми Лий Къртис в емоционална публикация в Инстаграм. По думите ѝ Кели е издъхнала „в мир“ в дома си в Калифорния в събота, 30 май. Причината за смъртта засега не е оповестена.

„Топло "алоха" на по-голямата ми сестра Кели Лий Къртис. Тя си отиде тази сутрин. В своя дом. Сред природата. В мир“, написа носителката на „Оскар“ под черно-бяла снимка на сестра си.

Къртис определи Кели като „първата ми приятелка и довереник за цял живот“.

Снимка: Getty Images

„Тя беше зашеметяващо красива и талантлива актриса. Играеше страхотно карти, колекционираше костенурки, обичаше семейството си, природата, музиката, находките от магазини за употребявани вещи и пътуванията. Гордееше се с датските си корени и унгарско-еврейския си произход и беше всеотдаен американски патриот“, написа актрисата.

Джейми Лий Къртис допълни, че сестра ѝ ще бъде запомнена с „любящата си щедрост, силните си убеждения, безкрайното си любопитство, уникалния си стил и бадемовите сладки във формата на полумесец, които приготвяше за Коледа, откъдето идваше и прякорът ѝ – Леля Бисквитка“.

Кели Лий Къртис е най-голямата от двете дъщери на покойните актьори Тони Къртис и Джанет Лий. Родена в Санта Моника, Калифорния, Кели прави първата си поява на екран през 1958 г. във филма „Викингите“, където участва заедно с родителите си в некредитирана роля. По-късно се снима редом до сестра си Джейми във филма „Размяна на местата“ (1983).

През 80-те и 90-те години продължава актьорската си кариера с участия в телевизионни сериали като „Закрилникът“, „Хънтър“, „Копринени мрежи“, „Стар Трек: Дийп Спейс Найн“ и в първия сезон на „Стражът“, където има повтаряща се роля. Освен това работи като асистент на Джейми Лий Къртис по няколко от нейните филмови продукции. След смъртта си Кели Лий Къртис оставя съпруга си Скот Морфи.