Виктор Уилис, лидерът на диско групата Village People от 70-те години на миналия век, който се появяваше на сцената в полицейска униформа, е починал на 74-годишна възраст, предаде АФП. За кончината на Уилис е съобщила съпругата му в профилите на групата в социалните мрежи. Роденият в Тексас музикант беше вокалист и съавтор на най-популярните песни на групата, сред които световният хит Y.M.C.A.

„С дълбока тъга трябва да съобщя за кончината на съпруга ми, ВИКТОР УИЛИС“, написа тя, споменавайки „кратко, но агресивно заболяване“.

Уилис за кратко напусна групата през 1980 г., борейки се с проблеми с наркотична зависимост. През 2006 г. той се призна за виновен в притежание на кокаин пред съд в Сан Франциско.

Хитът Y.M.C.A., превърнал се в гей химн още при излизането си през 1978 г., преживя странен втори живот: той беше възприет от Доналд Тръмп – с одобрението на групата, което лиши песента от първоначалното ѝ значение.

Известната диско песен беше свързвана с победата на републиканския кандидат за втория му мандат. Тръмп неведнъж е изпълнявал няколко танцови стъпки на сцената, съпровождан от звездната група от 70-те години, вдъхвайки на песента неочакван втори живот.

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Песента, композирана от лидера Виктор Уилис, както и от Жак Морали и продуцента Анри Белоло – и двамата французи, първоначално беше смятана за химн на мъжката хомосексуална общност. Текстът на провокативния ѝ припев обаче е в пълен контраст с консервативните позиции на обитателя на Белия дом.

Y.M.C.A. не е гей химн, повтаряше още от самото начало нейният текстописец Виктор Уилис. През декември 2024 г. той обяви, че възнамерява да съди всеки, който приписва такова значение на песента.

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Хитът вече беше използван на републиканските митинги през 2020 г. Това не се хареса на неговия съавтор, който понякога се обличаше и като морски офицер. Критиките не закъсняха след промяната в позицията му и решението му да приеме поканата на Доналд Тръмп да присъства на церемонията по встъпването му в длъжност.

„Village People ще изнасят концерти както за демократите, така и за републиканците. Ние не сме политическа група. Никога не сме били и никога няма да бъдем, дори ако някои от вас се опитват да ни представят като такива“, каза в отговор Виктор Уилис.

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Любопитни факти за Виктор Уилис

Основател и гласът на групата

Виктор Уилис е оригиналният водещ вокалист и съосновател на диско групата Village People. Той е съавтор на най-големите им хитове, включително „Y.M.C.A.“, „Macho Man“ и „In the Navy“.

Началото на групата е свързано с него

Проектът започва през 1977 г., когато френският продуцент Жак Морали го избира като лице на нов музикален проект. Първоначално идеята била групата да бъде „концептуална“ – около него се създава целият сценичен образ на Village People.

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Символичните персонажи

Уилис често е излизал на сцена като полицай или военноморски офицер, част от емблематичните костюми на групата. Полицайският образ е избран, защото символизира „силен и мъжествен архетип“ в концепцията на групата.

Напускане и завръщане

Той напуска групата около 1980 г. По-късно води съдебни битки за правата върху песните и през 2015 г. получава частична собственост върху „Y.M.C.A.“, според различни източници. Завръща се в групата през 2017 г.

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„Y.M.C.A.“ – световен феномен

Песента става глобален хит и се превръща в една от най-разпознаваемите диско песни в историята. Включена е в музикални класации и културни архиви като „американски феномен“.

Интересни и противоречиви позиции

В последните години Уилис публично е заявявал, че „Y.M.C.A.“ не е гей химн, а е с друго значение, което е предизвиквало спорове в медиите.

Личен живот

Израства в Сан Франциско в семейство на баптистки пастор и започва да пее в църковен хор. Преди успеха с Village People участва и в театрални продукции (вкл. „The Wiz“ на Бродуей).

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Най-големите хитове на Village People и историята зад тях

Обща идея на всички песни е, че Village People използват стереотипни „мъжки роли“ (полицай, моряк, строител, каубой). Песните често са забавни, леко иронични, но но и с теми за общност, свобода и идентичност.

“Y.M.C.A.” (1978)

Какво означава? Буквално: за Young Men’s Christian Association (YMCA) – място с общежития, спорт и социални дейности. Историята в песента: млад мъж, който се чувства изгубен в големия град, е насърчен да отиде там, защото ще намери подкрепа, дом и общност. Има скрит културен слой: песента става и символ на нощния живот и клубната култура в 70-те.

“In the Navy” (1979)

Какво означава? Песента буквално „рекламира“ идеята да се присъединиш към американския флот. Подходът е шеговит – показва армията като място за приключения, пътуване по света и силен колективен дух. Реално е направена като поп/диско версия на рекламна песен за набиране на персонал.

“Macho Man” (1978)

Какво означава? Сатирично възпяване на идеята за „мъжествеността“. Песента описва човек, който тренира, изглежда силен и „перфектно мъжествен“. Всъщност е иронична – показва как обществото създава образа на „идеалния мъж“.

“Go West” (1979)

Какво означава? Вдъхновена от фразата „Go West, young man“ (иди на Запад и търси нов живот/възможности). Темата е за свобода, ново начало и търсене на по-добър живот.