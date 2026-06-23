Американският музикален продуцент и дългогодишен ръководител на звукозаписни компании Клайв Дейвис е починал на 94-годишна възраст в дома си в Ню Йорк, съобщиха световните агенции, цитирайки негови представители.

Дейвис е една от ключовите фигури в съвременната музикална индустрия, като в продължение на десетилетия открива и налага редица световни звезди, сред които личат имената на Уитни Хюстън, Брус Спрингстийн, Джанис Джоплин и Алиша Кийс.

Кариерата му започва в „Колумбия Рекърдс“, където по-късно става президент на компанията.

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През 1974 г. основава „Ариста Рекърдс“, а по-късно участва и в създаването на други влиятелни музикални лейбъли.

Дейвис е смятан за един от най-влиятелните музикални мениджъри на XX и XXI век и е носител на множество отличия, включително награди „Грами“.

Снимка: Getty Images

Клайв Дейвис оставя след себе си наследство, което оформя развитието на популярната музика в продължение на повече от шест десетилетия, обобщава Асошиейтед прес.