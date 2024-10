На 7 октомври светът се сбогува с още една икона от музикалната династия Хюстън – Сиси Хюстън, майката на легендарната Уитни Хюстън, която почина на 91-годишна възраст в своя дом в Ню Джърси.

Кончината ѝ, настъпва след дълга битка с болестта на Алцхаймер и бележи края на един значим живот, тясно свързан с историята и наследството на най-успешната американска изпълнителка – дъщеря ѝ Уитни Хюстън.

Въпреки че Сиси Хюстън сама по себе си е музикална легенда, нейното име завинаги ще бъде свързано с невероятната кариера и трагичната съдба на дъщеря ѝ.

Уитни, която омагьоса света с хитове като „I Will Always Love You“ и „I Wanna Dance with Somebody“, почина на 48-годишна възраст през 2012 г., оставяйки след себе си непреодолима празнота в световната музика. Сега, 12 години след нейната смърт, Сиси се присъединява към своята дъщеря и внучка си - припомяме, че през 2015 г, почина и дъщерята на Уитни Хюстън - Боби Кристина Браун, едва на 22 години.