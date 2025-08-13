Гладенето е досадно задължение за хиляди домакини по света. Но през лятото обикновено носим леки и ефирни материи, които се мачкат по-лесно – памук, лек, коприна, шифон. Как да изглеждаме спретнати, винаги изгладени и това да не ни коства особено големи усилия? Изваждаме един помощник от кухненския шкаф и впрягаме всичките му предимства, за да съкратим времето за гладене.

Алуминиево фолио

Да, алуминиевото фолио е чудесно решение, когато готвим, но може да има и други неочаквани приложения за домакините. Използвайте го, за да съкратите времето за гладене с ютия. Махнете калъфа на дъската за гладене и разстелете по цялата й повърхност домакинско алуминиево фолио. Колкото по-дебело е то, толкова по-добре. Нека лъскавата му страна да гледа нагоре. Поставете отново калъфа и включете ютията на подходяща температура според тъканта. За по-добър ефект, ако материята позволява, използвайте функция за пара.

Какво се случва с дрехата, когато има алуминиево фолио отдолу?

Алуминиевото фолио отразява топлината и я връща към дрехата отдолу. Така при всяко движение с ютията, тъканта се нагрява от двете страни едновременно, което изглажда гънките и намачканите части по-бързо. При някои материи дори е нужно само едно минаване, за да са перфектно гладки, а не както досега – с няколко.

Снимка: iStock

Този метод е особено полезен за лен, памук и дебели материи, но при много фини тъкани, като коприна например, трябва да се действа внимателно или с една идея по-ниска температура, защото топлината с фолиото е по-силна от обичайното.

Ето още няколко трика за бързо гладене, когато нямате време:

Оставете дрехите на закачалка в банята, докато вземате горещ душ. Парата ще отпусне гънките и после ще трябва само леко да ги пригладите.

Ако дрехата е леко намачкана и няма време за гладене – сложи я в сушилнята с 2–3 кубчета лед за около 5 минути на средна температура. Ледът се изпарява и парата изглажда гънките.

Ако видиш гънка на вече облечена дреха, напръскай с малко вода и мини с горещ въздух от сешоар – за секунди ще изчезне.

